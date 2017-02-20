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В Сморгонском районе у китайцев украли запчасти к ЛЭП, которую строят для БелАЭС

20.02.2017 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В деревне Щепаны Сморгонского района неизвестный злоумышленник помешал китайской компании строить линию электропередачи для Белорусской атомной электростанции. Преступник похитил 14 металлических уголков стоимостью 1200 рублей. Пропажу обнаружили 14 февраля, сообщает «Край.бай».


Начальник Сморгонского районного отдела Следственного комитета Андрей Резин рассказал подробности кражи:

— Заявление в милицию написал сотрудник компании по имени Джуаль Ли. Линию электропередачи в Островецкий район китайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским районом, поэтому не факт, что злоумышленник со Сморгонщины. Строительная площадка не охраняется. Видимо, в Китае с таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так.

Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой части статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».

Максимальное наказание за такое преступление — три года лишения свободы.

 
 
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Преступник похитил 14 металлических уголков стоимостью 1200 рублей. Пропажу обнаружили 14 февраля.

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