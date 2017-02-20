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В Сморгонском районе у китайцев украли запчасти к ЛЭП, которую строят для БелАЭС
20.02.2017 11:28 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Щепаны Сморгонского района неизвестный злоумышленник помешал китайской компании
— Заявление в милицию написал сотрудник компании по имени Джуаль Ли. Линию электропередачи в Островецкий район китайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским районом, поэтому не факт, что злоумышленник со Сморгонщины. Строительная площадка не охраняется. Видимо, в Китае с таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так.
Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой части статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».
Максимальное наказание за такое преступление — три года лишения свободы.
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