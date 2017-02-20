Вчера в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре торжественно проводили домой приписной состав, призванный в штат отдельной роты 197‑го отдельного батальона охраны и обслуживания (обоо).



В начале февраля на учебный сбор в этот сравнительно небольшой воинский коллектив были призваны военнообязанные из комплектующих военкоматов Минской области.

Со всеми поставленными задачами запасники справились блестяще.

Обратившись к приписникам, готовым отправиться домой, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич подчеркнул:

— С удовлетворением хотелось бы отметить, что все военнообязанные запаса проявили полное понимание важности проведения планового мероприятия. Вы быстро влились в армейский строй, за короткий срок смогли не только восстановить подзабытые навыки, но и получить дополнительный опыт выполнения функциональных обязанностей по военно-учетным специальностям. Все поставленные учебно-боевые задачи выполнены вами успешно — спасибо вам за ратный труд!

Слова благодарности военнообязанным высказал также представитель военного комиссариата Борисовского и Крупского районов Минской области подполковник Сергей Коваленко.







Вот как отозвался о своем временном пополнении командир отдельного батальона охраны и обслуживания майор Алексей Пытель после окончания мероприятия:

— Все воины запаса достойны самых высоких похвал! Осознание каждым запасником решения поставленных задач как своих личных стало залогом того, что в воинских коллективах не было никаких жалоб, конфликтов и трений. Они понимали, зачем их призвали сюда, — и ежедневно демонстрировали самоотверженность, выдержку и профессионализм.

Отдельной благодарности заслуживают подразделения охраны под началом капитана запаса Дмитрия Кленицкого, призванного из Смолевичского района. Вверенный ему личный состав не раз отражал нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. «Диверсанты» так и не смогли проникнуть на охраняемый объект, хотя в составе ДРГ действовали профессионалы.

Отлично показал себя и водительский состав, который после качественной подготовки колесной техники к эксплуатации успешно совершил многокилометровый марш в указанный район с опережением расчетного времени.

В соответствии с приказом начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил и начальника 72 ОУЦ за образцовое исполнение воинского долга, дисциплинированность, инициативу и усердие, проявленные в ходе учебного сбора, более десятка военнообязанных запаса удостоились грамот. Среди отличившихся — военнослужащие запаса капитаны Дмитрий Кленицкий и Павел Кононович, лейтенант Сергей Грак, прапорщики Юрий Козлов, Андрей Рудниченко, Александр Ботян, Андрей Прапорщик и Дмитрий Грудинов, старшина Сергей Мамин, сержант Виталий Луговской, рядовой Сергей Аленишко…

Отдельные слова благодарности за ответственное отношение к ратному делу и профессиональное мастерство прозвучали в адрес воинов запаса заместителя командира взвода охраны — командира отделения сержанта Александра Саевича, делопроизводителя секретного отделения рядового Александра Петровца, водителей отдельной роты старшины Дмитрия Жука, старшего сержанта Павла Тимошенко, рядовых Михаила Шотя, Павла Фисько и многих других.

— С пониманием отнесся к своему второму призыву в армию. Надо — значит надо, — поделился мнением заместитель командира взвода охраны сержант запаса Александр Саевич из города Молодечно. — Конечно, освежать в памяти армейские навыки было тяжеловато, но я быстро привык — втянулся в армейский ритм, с удовольствием выполнял возложенные на меня должностные обязанности. Я люблю свою страну и как добросовестный гражданин должен с честью уметь защищать ее и в двадцать, и в пятьдесят лет…

Тряхнул стариной и прапорщик запаса Вадим Никитин, призванный Смолевичским РВК. В свое время Вадим Викторович отслужил в армии около десяти лет — и повторение армейской науки далось ему легко. Благо хорошую подготовку он получил в знаменитой печинской «учебке», где после срочной служил командиром учебного взвода связи в 12 шпс.

— Быстро восстановил профессиональные навыки, которые пригодились для надежной организации связи. Вдвойне приятно было повстречать на учебном сборе двух своих бывших сослуживцев — старшин запаса Михаила Монида и Юрия Шидловского. Представляете, какая это была теплая встреча!.. Нахлынули воспоминания, почувствовали настоящую ностальгию.

А рядового запаса Михаила Шотя дома в деревне Слободка, что в Молодечненском районе, заждались жена и две дочери.

— К моему призыву в семье отнеслись как к очередной длительной командировке. «На гражданке» я работаю водителем международных перевозок, поэтому долго дома не задерживаюсь, — заметил в беседе Михаил Александрович. — С удовольствием надел военную форму, быстро освоил вверенный ЗИЛ‑131 — до боли знакомый мне военный автомобиль еще со срочной.

Торжественная церемония прощания прошла на мажорной ноте — с улыбками, крепкими объятиями приписников, которые успели сдружиться, совместно выполняя поставленные задачи.

С чувством выполненного долга воины запаса отправлялись домой к своим семьям, любимой работе. Если понадобится, они снова встанут в строй по первому сигналу. Потому что любят свою землю и понимают, что только они в одной «обойме» с кадровыми военнослужащими смогут ее защитить.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото Вадима Опарина