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Вспомнить всё до мелочей!..

20.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Среди военнослужащих запаса, призванных недавно для укомплектования одного из формирований 72 ОУЦ, более двухсот человек — водительский состав. За воинами запаса закрепили боевые машины и провели с ними занятия по мерам безопасности. За короткий срок военнообязанным под руководством командиров подразделений необходимо было снять с длительного хранения и подготовить к боевому применению вооружение, военную и специальную технику.

В тот день в одном из парков кипела работа. Танкисты под руководством командира роты старшего лейтенанта запаса Александра Носкова готовили своих «железных коней» к предстоящим ратным баталиям. За короткий срок была проведена расконсервация, качественно обслужено вооружение, проверена комплектность ЗИПа. С танкистами провели практические занятия по загрузке боекомплекта боевых машин.

Своими временными подчиненными командир танковой роты старший лейтенант запаса Александр Носков доволен.

— Люди подобрались добросовестные, к выполнению своих обязанностей проявляют живой интерес, — заметил ротный. — Никого из запасников не нужно призывать к порядку и дисциплине. Все понимают: надо — значит надо!

Как выяснилось, сам Александр Иванович в прошлом — кадровый офицер. После окончания в 1992 году Казанского высшего танкового командного училища почти восемь лет он служил в 120 омбр. Ныне работает старшим мастером на Минском тракторном заводе.


Командир мотострелкового взвода старший лейтенант запаса Игорь Пеньчик ставит задачу подчиненным

 
 
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