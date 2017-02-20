Среди военнослужащих запаса, призванных недавно для укомплектования одного из формирований 72 ОУЦ, более двухсот человек — водительский состав. За воинами запаса закрепили боевые машины и провели с ними занятия по мерам безопасности. За короткий срок военнообязанным под руководством командиров подразделений необходимо было снять с длительного хранения и подготовить к боевому применению вооружение, военную и специальную технику.



В тот день в одном из парков кипела работа. Танкисты под руководством командира роты старшего лейтенанта запаса Александра Носкова готовили своих «железных коней» к предстоящим ратным баталиям. За короткий срок была проведена расконсервация, качественно обслужено вооружение, проверена комплектность ЗИПа. С танкистами провели практические занятия по загрузке боекомплекта боевых машин.

Своими временными подчиненными командир танковой роты старший лейтенант запаса Александр Носков доволен.

— Люди подобрались добросовестные, к выполнению своих обязанностей проявляют живой интерес, — заметил ротный. — Никого из запасников не нужно призывать к порядку и дисциплине. Все понимают: надо — значит надо!

Как выяснилось, сам Александр Иванович в прошлом — кадровый офицер. После окончания в 1992 году Казанского высшего танкового командного училища почти восемь лет он служил в 120 омбр. Ныне работает старшим мастером на Минском тракторном заводе.