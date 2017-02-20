На Гожском полигоне в пятницу завершилось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой, которое проходило в рамках комплексной проверки боевой готовности войск. В нем приняли участие 355‑й отдельный гвардейский танковый батальон 120 омбр, которым командует гвардии подполковник Виталий Кисель, а также мотострелковое подразделение этого соединения. Гвардейцы отработали вопросы подготовки и ведения маневренной обороны.

