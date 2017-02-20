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Награды достойным

20.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Вчера по сложившейся традиции в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Драматическом театре белорусской армии собрались победители десятого творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития наших Вооруженных Сил, патриотического воспитания населения страны.

Представители массмедиа являются постоянными участниками мероприятий, проводимых в рамках современного военного строительства. Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков отметил:

— Символично, что награждение победителей уже десятого творческого конкурса проходит накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

При этом при освещении жизни Вооруженных Сил во главу угла поставлены объективность и творческий подход. Во многом благодаря творчеству победителей этого конкурса и сотен других талантливых журналистов в нашей стране и далеко за ее пределами хорошо знают облик современных Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сегодня мы имеем право говорить о высокой эффективности и результативности сотрудничества Вооруженных Сил и средств массовой информации. Более четырех тысяч публикаций в печатных СМИ, около двухсот часов теле- и сорока часов радиоэфира в среднем ежегодно посвящаются вопросам строительства и развития Вооруженных Сил, людям, посвятившим себя делу защиты Отечества, патриотическому воспитанию подрастающего поколения

О том, что средства массовой информации играют весомую роль в развитии белорусского государства, говорила в своем выступлении министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич. Она заверила всех присутствующих в том, что вышеназванный конкурс, равно как и другие совместные проекты, будет продолжаться и в дальнейшем. В завершение выступления Лилия Ананич поблагодарила Министерство обороны за плодотворную работу и поздравила военнослужащих с грядущим профессиональным праздником.

В этом году было подано 116 заявок. Строгое и компетентное жюри учитывало оригинальность подачи материала, новизну и полноту раскрытия темы, актуальность и содержательность журналистской работы. Итоги конкурса подводились в 17 номинациях в четырех группах — «Печатные СМИ», «Телевидение», «Радио», «Информационные агентства».


Победители конкурса Юрий Мозолевский
и Дмитрий Умпирович

 
 
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