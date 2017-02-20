В рамках проводимой в нашей стране комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил осуществлено перебазирование части сил и средств войсковой части 54804 на запасной аэродром Бобруйск.



Обеспечивающие подразделения этой авиационной воинской части своевременно подготовили колонну для перебазирования на запасной аэродром. Первым делом прибыли передовые команды авиационных техников, вслед за ними летный состав получил полетные задания — выполнил навигационно-штурманские расчеты и подготовил самолеты к вылету, начались перелеты.

Тем временем личный состав 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка подготовил аэродром для приема и обеспечения вылета летательных аппаратов с аэродрома Бобруйск. Кто знаком с авиационной специ­фикой, тот знает, какая служба у специалистов‑аэродромщиков. В любую погоду, днем и ночью выполняют они свои обязанности по содержанию аэродрома в постоянной готовности к полетам. И пусть они не летчики и даже не авиационные техники, но и к посадке, и к последующему взлету истребителей имеют самое непосредственное отношение.

…Наконец в бобруйском небе появился первый универсальный воздушный боец — так называют фронтовой истребитель МиГ‑29. Самолетом управляет командир в/ч 54804 военный летчик-снайпер полковник Юрий Пыжик. С оглушительным ревом самолет пролетел над аэродромом, оставив за собой шлейф дыма, после чего ушел на второй круг и начал снижаться.

А ведь правду говорят авиаторы — небо их родная стихия, чем больше времени самолет проводит в небе, тем длиннее его век. Выпущены шасси, и машина аккуратно касается взлетно-посадочной полосы. Тормозной парашют истребителя гасит скорость его пробега… Вслед за командиром на посадку идут остальные МиГи.

Шасси последних самолетов коснулись земли, истребители заруливают на площадку. Перелет завершен. Авиационные техники идут осматривать самолеты.

Командир в/ч 54804 полковник Юрий Пыжик рассказал журналистам:

— В соответствии с полученным распоряжением мы осуществили перебазирование части сил из пункта постоянной дислокации на запасной аэродром. Для нас это не составило определенных трудностей, ведь мы готовы выполнить задачу с любого аэродрома. Специалисты 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка приняли нас радушно. Кроме того, летный состав выполнял учебные полеты для поддержания уровня натренированности в интересах несения боевого дежурства.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора