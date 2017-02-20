Главная задача военнообязанных, призванных из запаса в 188‑ю гвардейскую инженерную бригаду в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, — обеспечение переправы через реку Свислочь для войск. Для этого они в установленные сроки совершили марш в указанный район, обустроили палаточный лагерь, осуществили подготовку подъездных путей, в том числе построили через болото гати длиной около ста метров, оборудовали наплавной мост. Его грузоподъемность — шестьдесят тонн, а длина — около сорока метров.

Руководит действиями инженеров командир понтонно-мостового батальона гвардии подполковник Михаил Тупальский. Он отмечает высокий уровень слаженности и взаимопонимания подчиненных.



— Как командиру мне приятно, что все запасники с пониманием отнеслись к необходимости стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. При этом они проявляют настойчивость, трудолюбие и профессионализм при выполнении поставленных задач, — рассказал Михаил Анатольевич.

Вскоре многотонная бронированная техника отправится на противоположный берег реки Свислочь по оборудованному военнообязанными запаса наплавному мосту.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора