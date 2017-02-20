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В армейском строю – отцы и дети

20.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С рядовым запаса Александром Головнёвым, призванным из города Климовичи для укомплектования одного из формирований 72 ОУЦ, мне довелось познакомиться на тактическом поле.

Вместе со своими земляками-военнообязанными, разными по возрасту и роду занятий «на гражданке», в полевых условиях Александр Михайлович с интересом и большим желанием восстанавливал несколько подзабытые армейские навыки. Я невольно проникся уважением к мотострелку, видя его серьезное отношение к напряженной ратной учебе и вверенному ему боевому оружию. К слову, командование механизированного батальона отмечает его исключительную добросовестность в исполнении должностных обязанностей согласно военно-учетной специальности.

— Рад, что еще нужен армии! Взяв в руки оружие, снова почувствовал себя востребованным в военном деле. С удовольствием тряхну стариной и вспомню армейскую молодость, — подчеркнул бывалый воин.

В гражданской жизни рядовой запаса Александр Головнёв работает трактористом в Климовичском лесном хозяйстве. Еще в 1992 году он отслужил срочную военную службу в одной из частей Минского гарнизона. И вот спустя четверть века запаснику снова довелось надеть военную форму…


Рядовой запаса Анатолий Молявко выполняет упражнение учебных стрельб из АК‑74

 
Теги: знакомства
 
 
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