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Испытание маршем

20.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В конце минувшей недели командование одного из формирований 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, укомплектованное военнослужащими запаса, получило приказ совершить марш в указанный район для дальнейшего выполнения учебно-боевых задач по прямому предназначению.

Двадцать километров из пункта постоянной дислокации до 227‑го общевойскового полигона — расстояние, конечно, сравнительно небольшое. Тем не менее для водительского состава развернутых подразделений марш по незнакомому маршруту в условиях тумана и гололедицы стал своеобразным ратным испытанием. Непросто было провести такую армаду — более трехсот единиц бронетанковой и автомобильной техники. Да еще уложиться в установленное нормативное время.


Рядовой запаса Владимир Буслов

 
 
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В конце минувшей недели командование одного из формирований 72‑го гвардейского Объединенного учебного...

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