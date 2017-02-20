В конце минувшей недели командование одного из формирований 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, укомплектованное военнослужащими запаса, получило приказ совершить марш в указанный район для дальнейшего выполнения учебно-боевых задач по прямому предназначению.

Двадцать километров из пункта постоянной дислокации до 227‑го общевойскового полигона — расстояние, конечно, сравнительно небольшое. Тем не менее для водительского состава развернутых подразделений марш по незнакомому маршруту в условиях тумана и гололедицы стал своеобразным ратным испытанием. Непросто было провести такую армаду — более трехсот единиц бронетанковой и автомобильной техники. Да еще уложиться в установленное нормативное время.