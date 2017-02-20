Недавно на Чижовское кладбище столицы на аллею Славы почтить память воинов‑интернационалистов пришли их боевые товарищи, ветераны Вооруженных Сил, а также военнослужащие 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

— Сегодня мы отдаем дань памяти воинам-интернационалистам, — выступил перед собравшимися военный комиссар Заводского района города Минска полковник Александр Высоцкий. — Они останутся для родителей, вдов и детей вечно молодыми и будут жить в наших сердцах.





Ведущий мероприятия зачитывал фамилии погибших «за речкой» и похороненных на Чижовском кладбище Минска воинов. Погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане почтили минутой молчания.

— Мы собрались для того, чтобы вспомнить о наших павших боевых товарищах, которые были верны воинской присяге и до последнего вздоха выполняли свой интернациональный долг, — подчеркнул ветеран войны в Афганистане Александр Макареня. — Все дальше и дальше уходят от нас события той войны. Мужество и героизм, проявленные нашими боевыми друзьями, забвению не подлежат. В завершение траурного митинга под музыку военного оркестра 120 омбр гости возложили цветы к памятникам.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора