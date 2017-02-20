﻿ Память о героях вечна. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Память о героях вечна

20.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Недавно на Чижовское кладбище столицы на аллею Славы почтить память воинов‑интернационалистов пришли их боевые товарищи, ветераны Вооруженных Сил, а также военнослужащие 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

— Сегодня мы отдаем дань памяти воинам-интернационалистам, — выступил перед собравшимися военный комиссар Заводского района города Минска полковник Александр Высоцкий. — Они останутся для родителей, вдов и детей вечно молодыми и будут жить в наших сердцах.

Ведущий мероприятия зачитывал фамилии погибших «за речкой» и похороненных на Чижовском кладбище Минска воинов. Погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане почтили минутой молчания.

— Мы собрались для того, чтобы вспомнить о наших павших боевых товарищах, которые были верны воинской присяге и до последнего вздоха выполняли свой интернациональный долг, — подчеркнул ветеран войны в  Афганистане Александр Макареня. — Все дальше и дальше уходят от нас события той войны. Мужество и героизм, проявленные нашими боевыми друзьями, забвению не подлежат. В завершение траурного митинга под музыку военного оркестра 120 омбр гости возложили цветы к памятникам.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно на Чижовское кладбище столицы на аллею Славы почтить память воинов‑интернационалистов пришли их...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Он шел на нас с бензопилой, мы думали это розыгрыш": в суде допросили потерпевших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика