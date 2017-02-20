Мясо и молоко из Китая временно исчезнет с прилавков Кыргызстана. Такая мера была принята в рамках вхождения республики в ЕАЭС , сообщает телеканал «МИР 24».

«Китайским организациям мы заранее сообщили о данной мере, даны были и разъяснения. Это проводится в рамках вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, чтобы на территорию въезжала только безопасная продукция. Скоро мы поедем в Китай с инспекцией, все будет зависеть от результатов проверки», - пояснил начальник отдела Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана Манас Мыйканов.

Китайские продукты пустят на рынок только после прохождения специальной проверки. Для этого группа экспертов из стран участниц ЕАЭС отравится в Поднебесную. В прошлом году в Кыргызстан было завезено 18 тысяч тонн куриного мяса, яиц 650 тысяч штук и полторы тысячи тонн молока.