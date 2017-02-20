﻿ Кыргызстан временно закрыл ввоз мяса и молока из Китая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кыргызстан временно закрыл ввоз мяса и молока из Китая

20.02.2017 23:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Мясо и молоко из Китая временно исчезнет с прилавков Кыргызстана. Такая мера была принята в рамках вхождения республики в ЕАЭС, сообщает телеканал «МИР 24».

«Китайским организациям мы заранее сообщили о данной мере, даны были и разъяснения. Это проводится в рамках вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, чтобы на территорию въезжала только безопасная продукция. Скоро мы поедем в Китай с инспекцией, все будет зависеть от результатов проверки», - пояснил начальник отдела Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана Манас Мыйканов.

Китайские продукты пустят на рынок только после прохождения специальной проверки. Для этого группа экспертов из стран участниц ЕАЭС отравится в Поднебесную. В прошлом году в Кыргызстан было завезено 18 тысяч тонн куриного мяса, яиц 650 тысяч штук и полторы тысячи тонн молока.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты из Китая пустят на рынок нового члена ЕАЭС только после проверки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Конец сезона. Вход на "Коробчицкий Олимп" стал бесплатным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика