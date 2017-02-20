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МИД Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

20.02.2017 21:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, сообщили в министерстве. 

Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет.

"Руководство и коллектив МИД Беларуси выражают соболезнования родным в связи с кончиной выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина", — говорится в микроблоге ведомства в Twitter.

В МИД добавили, что руководитель министерства Владимир Макей выразил свои соболезнования российскому коллеге Сергею Лаврову. 

О причинах смерти российского дипломата не сообщается. Вместе с тем американские СМИ со ссылкой на анонимный источник пишут, что Чуркин почувствовал недомогание из-за проблем с сердцем.   

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском внешнеполитическом ведомстве Чуркина назвали "выдающимся дипломатом", соболезнования с связи с кончиной Чуркина поступают в МИД РФ со всего мира.

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