МИНСК, 20 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выразило соболезнования в связи со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, сообщили в министерстве.

Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке , 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет.

"Руководство и коллектив МИД Беларуси выражают соболезнования родным в связи с кончиной выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина", — говорится в микроблоге ведомства в Twitter.

Руководство и коллектив МИД Беларуси выражают соболезнования родным, @MID_RF в связи с кончиной выдающегося российского дипломата В.Чуркина — МИД Беларуси (@BelarusMID) 20 февраля 2017 г.

В МИД добавили, что руководитель министерства Владимир Макей выразил свои соболезнования российскому коллеге Сергею Лаврову.

Владимир Макей выразил соболезнования главе российского МИД Сергею Лаврову в связи с кончиной Постпреда России при ООН Виталия Чуркина — МИД Беларуси (@BelarusMID) 20 февраля 2017 г.

О причинах смерти российского дипломата не сообщается. Вместе с тем американские СМИ со ссылкой на анонимный источник пишут, что Чуркин почувствовал недомогание из-за проблем с сердцем.