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Постпред РФ при ООН Чуркин скончался за день до своего 65-летия

20.02.2017 20:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке, сообщила в понедельник пресс-служба МИД РФ.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту. "Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", — добавили в МИД. 

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Чуркин был неординарной личностью и ярким человеком. "Великий дипломат. Мы потеряли родного человека", — написала она на свой странице в Facebook.    

В свою очередь представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что шокирован известием о смерти российского дипломата. "Мы скорбим по послу Чуркину", — сказал Хак на брифинге.

"Я шокирован. Наши мысли сейчас с его семьей, друзьями и его правительством", — добавил он.

Чуркин занимал должность постпреда РФ при ООН с апреля 2006 года. 

 
Теги: Минск
 
 
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В ООН шокированы известием о смерти Чуркина и выражают соболезнования родным и близким дипломата.

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