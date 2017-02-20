МИНСК, 20 фев — Sputnik. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке, сообщила в понедельник пресс-служба МИД РФ.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что дипломат ушел из жизни на рабочем посту. "Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", — добавили в МИД.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Чуркин был неординарной личностью и ярким человеком. "Великий дипломат. Мы потеряли родного человека", — написала она на свой странице в Facebook .

В свою очередь представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что шокирован известием о смерти российского дипломата. "Мы скорбим по послу Чуркину", — сказал Хак на брифинге.

"Я шокирован. Наши мысли сейчас с его семьей, друзьями и его правительством", — добавил он.

Чуркин занимал должность постпреда РФ при ООН с апреля 2006 года.