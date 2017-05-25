БРЕСТ, 20 фев — Sputnik. "Марш рассерженных белорусов" в Бресте прошел скромнее, чем в других областных центрах, в нем приняли участие около 100 человек. Не было транспарантов и представителей оппозиции, пройдясь по центру города, протестующие вскоре разошлись. Но в социальных сетях до сих пор бушуют страсти. Sputnik изучил реакцию соцсетей на брестский "Марш".



© Sputnik / Мария Амелина Как прошли марши против декрета о "тунеядцах" в областных центрах

В Facebook, Twitter и "ВКонтакте" были как скептически настроенные по отношению к митингу комментаторы, так и те, кто его поддерживает.

"Люди вышли, показали, что им не все равно", — пишет в группе "Виртуальный Брест" "ВКонтакте" пользователь Андрей Первозванный.

"Это по-другому не назовешь, походили кругами, покричали! Вот только никому от этого холодно или жарко не стало. Успех сей операции равен 0%. Поэтому, это цирк. Законы создают не облисполкомы, берите выше, почитайте конституцию", — считает комментатор Кирилл Мельников.

однако народ разозлился… давно такого не видел. по ходу дела терпение на пределе уже. #дармаеды — DarkZone (@_DarkZone_) 19 февраля 2017 г.

"В Бресте на Марш тунеядцев никто не пришел, потому что все тунеядцы уехали на закупы. Вот если бы марш был в Тересполе, тогда да", — иронизирует в Facebook Alexei Shilenok .

У многих брестчан до сих пор остается множество вопросов, связанных с декретом №3.

"Если я платил налоги много лет подряд, суммарно превышающие налог на тунеядство. Можно ли эти налоги пересчитать с учетом, что я, получается, переплатил. Учтут ли это в налоговой? И теперь могу 15 лет его не платить? Мне кажется, что любой рабочий за год платит намного больше, чем 250$ налогов в казну. Так какого черта они требуют от людей доплачивать еще? Почему государство так хочет, чтобы его финансировали безработные. Предположим, я хочу уехать из страны, не дожидаясь пенсионного возраста, вернет ли государство мне все пенсионные отчисления?" — задается вопросами Владимир Кивачук в своем аккаунте Facebook.

"Лично я рассчитываю на то, что когда я буду старенькой, пенсии у меня уже не будет. Поэтому уже коплю", — пишет Natallia Levaya .

Посетители городских интернет-порталов в комментариях под новостями о марше удивлялись отсутствию правоохранителей на митинге и сожалели, что не смогли присоединиться к шествию.

"Потому что многие люди просто не могут найти работу, ее нет. Кроме того, каждый сегодня работающий может оказаться завтра в списках "тунеядцев" после какой-нибудь "оптимизации" на предприятии или в конторе. Поэтому я, работая, поддерживаю отмену декрета", — объясняет свою позицию пользователь.

"Я не сторонник и не противник этого указа, но мне интересно, если человек работает, чего ему переживать. И еще все переживают, что кормят льготников (я к ним не отношусь)", — высказывается другой.