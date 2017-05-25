МИНСК, 20 фев – Sputnik. Досудебные слушания по иску компании-застройщика "Тапас" к минчанке Татьяне Маринчик проходят в Минске, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Минчанку Игнатович, протестовавшую на кране, выписали из больницы

Пенсионерка Галина Игнатович в конце января забралась на строительный кран в минском микрорайоне Лебяжий и угрожала спрыгнуть из-за выселения из дома на улице Ржавецкой и несправедливой, по ее мнению, компенсации за подлежащий сносу частный дом на улице Ржавецкой. Вся семья Игнатовичей была выселена из него еще в декабре, однако позже выяснилось, что до сих пор прописана в частном доме и новая супруга бывшего мужа Галины Игнатович — Татьяна Маринчик.Прокуратура приостановила решение суда о выселении Игнатовичей из дома, однако компания-застройщик "Тапас" подала иск на выселение и Маринчик — из того же дома.

Компания-застройщик "Тапас" подала иск к Маринчик о выселении. Досудебные слушания проходят в понедельник в суде Центрального района столицы.

"Она проживает там давно, хоть и была прописана недавно", – признала в разговоре со Sputnik Игнатович.

Пенсионерка пришла на слушания "просто как наблюдатель" и сформировать какое-либо мнение по данному вопросу отказалась.

"Татьяна, как и Иван Игнатович, выступает за получение денежной компенсации, а не квартиры. Ведь иначе ей придется жить в одной квартире с мужем и его бывшей женой", — рассказала корреспонденту Sputnik Татьяна Бурова, родственница Ивана Игнатовича. Как уточнила Бурова, Маринчик действительно давно жила в доме на Ржавецкой, а расписалась она с Игнатовичем только потому, что тот дал соответствующее обещание умирающей матери.

Сама Маринчик на слушания по выселению не явилась.

Представитель компании "Тапас" Тарас Тугарин в ходе досудебных слушаний заявил, что Маринчик не была собственником дома, а выселить ее необходимо так же, как и других челнов семьи.

Как рассказали Sputnik в семье Игнатович, скоро решение об их выселении может быть не только приостановлено, но и пересмотрено. Семья продолжит добиваться "справедливой компенсации" – денег Галине Игнатович и ее бывшему супругу, а также квартиры их двум сыновьям.



© Sputnik / Евгений Казарцев Семья Игнатович и их адвокат в суде

Маринчик ранее не была выселена вместе с остальными членами семьи, так как компания "Тапас" не учла ее при подаче прошлого иска. Представитель застройщика заверяет, что на тот момент Маринчик не состояла в браке с Иваном Игнатовичем.

Вопрос о деле минчанки Игнатович поднял во время "Большого разговора с президентом" глава страны Александр Лукашенко: тогда он назвал дикостью то, что женщине придется жить в новой квартире с бывшим мужем и его новой женой , а также поручил разобраться с данной ситуацией.