Вчера Курту Кобейну исполнилось бы 50. А «Нирване» уже 30. Боже, какие мы старые! Если нас сейчас читает то поколение, которое не понимает, о ком речь, — посмотрите вот это старье клипы, послушайте песни . Come as you are.





ВАЖНОЕ

Стало известно, что наш президент улетел в Сочи . Встречаться с Путиным там, говорят, не будет. Значит, просто отдохнуть.

Вчера истек срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. Пока только каждый девятый получатель «письма счастья» решил уплатить налог — это всего чуть более 50 тысяч человек. Кстати, гомельчанина, который судится с налоговой из-за декрета о тунеядстве, освободили от налога .

В Минске начали слушать дело о нападении подростка с бензопилой на людей в ТЦ «Европа». И от того, что мы там услышали, волосы на голове шевелятся: «Сожалеете о содеянном?» — «Нет. Только о том, что мало убил»; «Я хотел вызвать проститутку, убить ее, попрактиковаться, так сказать, а потом съесть. Но я и так поел»; «Если вы окажетесь на свободе, вы продолжите убивать ?» — «Да». Следующее заседание — сегодня.





Ты не поверишь: дорожники сами предлагают пересмотреть систему сбора транспортного налога . «Ко мне приходят люди и говорят, что пользуются автомобилем 2−3 раза в год во время поездок на дачу. Почему они должны платить те же деньги, что и, условно говоря, индивидуальный предприниматель, эксплуатирующий дорогу ежедневно?» — задается вопросом представитель одной из крупных структур. По его мнению, решить проблему можно было бы, внедрив американский опыт: заложив сумму налога в стоимость топлива. Да ладно? Автомобилисты говорят об этом уже несколько лет!

Вечером стало известно о внезапной кончине постпреда России при ООН Виталия Чуркина. По информации источников New York Post , дипломату стало плохо в здании российского диппредставительства на Манхэттене. Источники сообщают, что Чуркин умер из-за проблем с сердцем за день до 65-летия.

ПОПУЛЯРНОЕ

Помните массовые акции протеста против налога на тунеядство, которые прошли в выходные по всей стране ? Два главных государственных телеканала ОНТ и «Беларусь 1» вскользь упомянули о них в своих итоговых передачах за неделю . «Государство много не требует — просто выйти из тени. Всего 20 базовых на год. И не с безработных, как это сейчас пытаются представить так называемые независимые СМИ. А с очень трудоспособных, активных, успешных людей… Нельзя быть в обществе и быть свободным от него. Если не платишь ты, то кто-то платит за тебя. Разве это справедливо?»





А представители кампании «Говори правду» уверены: президент, правительство и парламент полностью проигнорировали протесты граждан , и обещают продолжить добиваться отмены декрета № 3 «всеми доступными законными и мирными способами, включая мирный протест». Кстати, подключайтесь к прямому эфиру дискуссии TUT сегодня в 14.00: наш Артем Шрайбман обсудит с экспертами, кто вышел протестовать против налога на тунеядство и почему с таким размахом, а также как отреагируют власти.

Чаще всего белорусы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как жить, чтобы предупредить болезни сердца , нам рассказал «главный кардиолог Беларуси» Александр Мрочек. Ох, сколько мифов он развеял!





Не пропустите классный материал о белорусах в фигурном катании . Да, у нас есть одна пара, которая входит в десятку лучших на чемпионатах Европы. Чемпионат Беларуси для них — формальность: два последних года в категории Senior никто больше не соревновался. То есть Татьяна Данилова и Николай Каменчук — лучшая в стране пара хотя бы потому, что единственная.

В этом году в Беларуси соберут наш отечественный китайский электромобиль — правда, пока только экспериментальный образец. Массовое производство планируют к 2019 году. Если хотите знать, сколько он будет стоить, — все есть вот в этом материале .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В Сети появился новый позитивный ролик о Беларуси . Он представляет Беларусь глазами двух иностранцев (парня и девушки), которые празднуют Масленицу, дегустируют драники, наблюдают за рыцарскими боями, фотографируют белорусскую природу. А парень-турист слушает, как горничная его отеля поет «Купалінку».

Наша редактор рубрики «Деньги и власть» Ольга Лойко прикинула, во что стране обойдется затягивание решения проблем экономики. «Печатать деньги, наклонить банки, обаять МВФ, реформировать госсектор. Решение откладывается от Всебелорусского собрания до очередного совещания или заседания, которое „должно состояться в ближайшее время“. Время идет. Банки еще скрипят, многие промышленные флагманы (в том числе модернизированные) — уже нет. Сколько времени и денег мы готовы угрохать вложить до того, как решим, что делать с живыми, а что — с мертвыми, непонятно».

Обязательно прочтите огненное мнение парня из MGTOW (сообщества Men Going Their Own Way − мужчин, которые идут своим путем) о сексе, воспитании и ущемлении пра. Они там среди жильцов своего ЖЭСа (с) проповедуют протест называться «сильным полом», нежелание угождать женщинам и жить стереотипами. И возмущаются: «…Женщины преобладают в судах и исполкомах. Почему не берется в расчет, что в течение месяца они не всегда могут вести себя адекватно, согласно той же физиологии? Здесь ведь нет медицинских ограничений. А как нужно женщину отправить в шахту или асфальт укладывать — появляется лимитация. Интересно! Может быть, дадим человеку шанс поработать? Белорусская армия — тоже больная тема. Только потому что ты мужчина — надевай сапоги — и иди служить».

А от Антарктиды откололся целый Советский район Минска айсберг — огромный, надо сказать: примерно 1,5 километра в ширину и около 8 в длину, это 1680 футбольных полей! Вот оно, глобальное потепление, что творит… Зато в минском зоопарке родился як , Валентином назвали. Сразу вспоминается прекрасная шутка о мове и на мове:

— Як як?

— Як як як.

Вот и Валентин — як як як. Пусть растет здоровеньким.



Фото взято с сайта: wikimedia.org

Все новости понедельника, 20 февраля

Ой, это ж Масленичная неделя началась! Наши предки в этот период пекли «камы», устраивали гулянья и провожали зиму. Давайте и мы вкусно есть и продуктивно работать!

