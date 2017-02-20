Памятный знак «Полацк — калыска беларускай дзяржаўнасці» планируют установить возле Софийского собора в древнейшем городе страны, сообщили в местном райисполкоме.

Скульпторам и архитекторам предлагают принять участие в конкурсе эскизных проектов памятного знака «Полацк — калыска беларускай дзяржаўнасці». Авторы должны найти выразительное художественное воплощение образа Полоцка как древнейшего города Беларуси, центра первого государственного образования на белорусских землях, исторического прообраза зарождения современной государственности.

Памятный знак планируют установить возле Софийского собора — напротив бывшего главного фасада. Объект должен органично вписаться в ландшафт и застройку бывшей территории Верхнего замка.

Организаторы конкурса — Министерство культуры, Витебский облисполком и Полоцкий райисполком.

Заявки и конкурсные материалы принимают до 1 марта. Положение о порядке проведения конкурса размещено на сайте Министерства культуры.