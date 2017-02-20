Безработным гродненцам предлагают стать индивидуальными предпринимателями и предоставляют для этого стартовый капитал — безвозмездную субсидию. Нужно лишь составить грамотный бизнес-план. В прошлом году такой возможностью воспользовались 70 человек. О тех, кто сменил статус безработного на предпринимателя, рассказывает ОНТ.





Тереза Бабина — швея с 30-летним стажем. Год назад осталась без работы, наниматель (частная компания) вынужден был сократить штат. Перебивалась случайными заказами, пока в центре занятости не предложили открыть своё дело. Более того, гарантировали помощь — субсидию на развитие бизнеса. Сегодня Тереза владелец — собственного предприятия, небольшого (всего 10 рабочих мест), но уже успешного. В месяц выпускают тысячу швейных изделий.

Тереза Бабина, директор частного предприятия по пошиву женской одежды: «Настал в жизни такой момент, что я была уверена, что я смогу, и смогла. Все говорили, что сегодня я никому не нужна, но когда я пошла в горисполком за поддержкой, мне сразу протянули руку, дали помощь, я купила машинку».

В ближайших планах — расширить производство, но пока не хватает оборотных средств — все деньги уходят на аренду помещения, зарплату и ткани. Но если Тереза Бабина мечтает о росте, то Татьяна Янушкевич еще только в начале пути. Три месяца назад открыла парикмахерскую. Основные клиенты — соседи по общежитию, но есть уже и постоянные.

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Татьяна Янушкевич, совладелица парикмахерской: «Началось с того, что вспомнила, что в общежитии пустует помещение, когда-то оно сдавалось в аренду, вспомнила, что люблю заниматься маникюром. Закупила самое основное, за свои деньги купить не смогла бы — их просто нет. А потом уже немножко своё вложила».

Безвозмездной субсидии (а это две тысячи рублей), по словам специалистов, вполне достаточно для старта. Конечно, большой бизнес на этом фундаменте не построишь, но, тем не менее, помощь существенная. Помимо субсидии, центр занятости предлагает и бесплатное обучение основам предпринимательства. Желающих немало. Только в прошлом году возможностью открыть своё дело воспользовались 70 безработных. Единственное условие — каждая копейка государственной помощи должна быть потрачена с умом.

Оксана Флёрко, заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите Гродненского горисполкома: «В течение трех месяцев, во-первых, он должен отчитаться о целевом использовании средств: что он приобрёл оборудование и инструменты, которые предполагал купить. И в течение года одним из условий является, что он будет осуществлять предпринимательскую деятельность не менее чем шесть месяцев с момента получения такой субсидии».

Наиболее популярны у потенциальных бизнесменов строительные и отделочные работы, парикмахерские услуги, пошив и ремонт одежды. Как правило, люди стараются выбирать сферу, в которой уже есть опыт работы. Амбициозным и инициативным — зелёный свет. У чиновников есть понимание, что малый бизнес — это важная составляющая региональной экономики. Это новые производства и рабочие места, которые в условиях жесткой конкуренции на рынке труда, так необходимы.

О необходимости поощрять деловую инициативу говорил и президент во время «Большого разговора» вначале февраля. Главное требование — сократить количество проверок и упростить условия для бизнеса. Позже этот актуальный вопрос стал темой отдельного совещания. В регионах позицию Главы государства разделяют и готовы поддерживать бизнесменов, в том числе начинающих, и словом, и делом.

Андрей Свиридов, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома: «Создана программа развития малого и среднего бизнеса на 2020 год. В рамках этой программы предусмотрено кредитование субъектов малого и среднего бизнеса в сумме до 10 млн рублей. Это только на 2017 год. Любой субъект малого и среднего бизнеса может обратиться в банк, который будет осуществлять кредитование по этим проектам. Три банка у нас в области аккредитовано. И получить данную поддержку по льготным процентным ставкам».

Сегодня в Гродненской области действует 20 центров поддержки предпринимательства, работают консультативные центры для бизнесменов. Через пять лет доля малого и среднего бизнеса в регионе должна составить не менее 30%. Не исключено, что к этому времени маленькое швейное предприятие Терезы Бабиной вырастет до солидного производства. Было бы желание, а возможность, как показывает опыт, всегда найдется.