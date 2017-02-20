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Сладости от Лукашенко: в Беларуси выпустили «президентский» шоколад
21.02.2017 09:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Стопроцентный успех. В Беларуси сметают с полок «президентский» шоколад. Выпуск этого продукта анонсировал глава государства, Александр Лукашенко, во время встречи с представителями СМИ. Сладкий, но без добавления сахара продукт пользуется огромной популярностью. Подробности - у корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.
На плитке -
Появление этого шоколада анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко. С момента заявления главы государства до появления продукта на полках не прошло и месяца: речь о лакомстве шла
На полках «президентский» шоколад не залеживается. Сейчас производители изучают предпочтения покупателей. В перспективе планируют продавать до десяти тонн продукта в месяц.
«Меня угостили, потом сказали, что он без сахара. Мне очень понравилось», - отметила покупательница Татьяна Ахраменко.
Пока купить «президентский» шоколад можно только в Беларуси. Но производители уверены: десерт с таким названием покорит сладкоежек и в других странах.
В оформлении упаковки тоже использован национальный орнамент и изображен Дворец Независимости. Так что новый белорусский шоколад, возможно, станет еще одним съедобным сувениром для туристов.
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Выпуск шоколада анонсировал Александр Лукашенко во время встречи с представителями СМИ. Сладкий, но без добавления сахара продукт пользуется огромной...
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