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Сладости от Лукашенко: в Беларуси выпустили «президентский» шоколад

21.02.2017 09:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Стопроцентный успех. В Беларуси сметают с полок «президентский» шоколад. Выпуск этого продукта анонсировал глава государства, Александр Лукашенко, во время встречи с представителями СМИ. Сладкий, но без добавления сахара продукт пользуется огромной популярностью. Подробности - у корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.

На плитке - белорусский орнамент. В составе ни грамма сахара - это условие было одним из самых сложных. Технологи испробовали множество различных заменителей. На помощь пришли специалисты из Академии наук.

«Остановились на том, что это будет мальтит. Потому что его гликемический индекс в два раза меньше, чем у сахара, а калорийность около двух килокалорий на грамм», - отметила главный технолог кондитерской фабрики Оксана Близнюк.

Появление этого шоколада анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко. С момента заявления главы государства до появления продукта на полках не прошло и месяца: речь о лакомстве шла 3 февраля, на ежегодной встрече президента с представителями СМИ.

На полках «президентский» шоколад не залеживается. Сейчас производители изучают предпочтения покупателей. В перспективе планируют продавать до десяти тонн продукта в месяц.

«Меня угостили, потом сказали, что он без сахара. Мне очень понравилось», - отметила покупательница Татьяна Ахраменко.

Пока купить «президентский» шоколад можно только в Беларуси. Но производители уверены: десерт с таким названием покорит сладкоежек и в других странах.

В оформлении упаковки тоже использован национальный орнамент и изображен Дворец Независимости. Так что новый белорусский шоколад, возможно, станет еще одним съедобным сувениром для туристов.

 
 
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Выпуск шоколада анонсировал Александр Лукашенко во время встречи с представителями СМИ. Сладкий, но без добавления сахара продукт пользуется огромной...

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