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В суде по нападению с бензопилой допрашивают сотрудников торгового центра "Европа"
21.02.2017 11:25 — Новости Общества | Tut.by
В Минске продолжается суд на 18-летним Владиславом Казакевичем, которые совершил
Ожидалось, что сегодня в Минском городском суде будут допрошены
Во второй день процесса в зале много свободных мест, пришел только один потерпевший Александр Александронец, муж
Кстати, максимальный срок, который грозит Казакевичу — 17 лет, а не
Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Минском городском суде
— Жалею только, что мало убил, — абсолютно спокойно заявил он из клетки.
Казакевич уверяет, что убивал «ради прикола», при этом в момент преступления ничего не чувствовал. Услышав эти показания, потерпевшие попросили приговорить его к максимальному сроку наказания. Сам он рассчитывал взять заложника и быть застреленным спецназом.
— В тюрьму не хотелось, — заявил обвиняемый во время первого дня судебного процесса.
Потерпевшие не скрывали своих слез, многие из них попросили у судьи не присутствовать на всех заседаниях, потому что им «
— Похороны оплатить, и хватит. А моральная компенсация меня не волнует, — заявил Казакевич.
Впервые о массовом убийстве он задумался весной-летом 2016 года. Хотел после окончания университета устроить крупный теракт, чтобы «убить китайцев и мусульман». Но когда его отчислили из МИТСО, изменил планы, и 7 октября попытался напасть на студентов с бензопилой, правда задел ее при выходе из туалета, и она заглохла. Утром 8 октября Казакевичу «лень было ехать» в родной институт, поэтому вечером он пошел в ТЦ «Европа», где устроил нападение. В результате чего одна женщина погибла, две пострадали.
Как рассказывает обвиняемый, с родителями у него были «отличные отношения», но сам он «никого не любит». Свободное время проводил в одиночестве.
— Мне нравились фильмы про маньяков. В общем, много чего, рассказывать не буду. Меня привлекал терроризм, убийства. Любил посмотреть литературу про ИГИЛ, — заявлял обвиняемый в суде.
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18-летнего Владислава Казакевича обвиняют сразу по трем статьям Уголовного Кодекса РБ: приготовление к преступлению (ч.1 ст. 13 УК), убийство (ч.2 ст. 139) и хулиганство...
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