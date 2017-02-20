В Минске продолжается суд на 18-летним Владиславом Казакевичем, которые совершил нападение с бензопилой и топором в ТЦ «Европа» . Парня обвиняют сразу по трем статьям Уголовного Кодекса РБ: приготовление к преступлению (ч.1 ст. 13 УК), убийство (ч.2 ст. 139) и хулиганство (ч.1 ст. 339). Молодому человеку грозит до 17 лет лишения свободы. Сегодня на процессе дают показания сотрудники торгового центра.





Ожидалось, что сегодня в Минском городском суде будут допрошены родители Влада Казакевича , которые проходят по делу в качестве свидетелей. Однако выяснилось, что они находятся в самом конце списка свидетелей. Хотя обычно родные просят, чтобы их вызвали первыми, и тогда они имеют право присутствовать на всех заседаниях, видеть обвиняемого.

Во второй день процесса в зале много свободных мест, пришел только один потерпевший Александр Александронец, муж погибшей женщины , и еще около 20 студентов, которые ходят на суд, потому что «очень интересно». Сегодня суде стали допрашивать сотрудников ТЦ «Европа».





Кстати, максимальный срок, который грозит Казакевичу — 17 лет, а не 12, как писали ранее . Срок выше, так как подростка обвиняют сразу по трем статьям УК, одна из которых считается особо тяжкой.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Минском городском суде начался процесс по нападению в ТЦ «Европа» . 18-летений обвиняемый Влад Казакевич полностью признал свою вину, но в содеянном не раскаялся.

— Жалею только, что мало убил, — абсолютно спокойно заявил он из клетки.

Казакевич уверяет, что убивал «ради прикола», при этом в момент преступления ничего не чувствовал. Услышав эти показания, потерпевшие попросили приговорить его к максимальному сроку наказания. Сам он рассчитывал взять заложника и быть застреленным спецназом.

— В тюрьму не хотелось, — заявил обвиняемый во время первого дня судебного процесса.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Потерпевшие не скрывали своих слез, многие из них попросили у судьи не присутствовать на всех заседаниях, потому что им « больно заново все переживать ». Кроме того, они выставили Казакевичу иск на общую сумму в 369 тысяч рублей. Эту цифру он назвал «слишком большой», хотя иск признал.

— Похороны оплатить, и хватит. А моральная компенсация меня не волнует, — заявил Казакевич.

Впервые о массовом убийстве он задумался весной-летом 2016 года. Хотел после окончания университета устроить крупный теракт, чтобы «убить китайцев и мусульман». Но когда его отчислили из МИТСО, изменил планы, и 7 октября попытался напасть на студентов с бензопилой, правда задел ее при выходе из туалета, и она заглохла. Утром 8 октября Казакевичу «лень было ехать» в родной институт, поэтому вечером он пошел в ТЦ «Европа», где устроил нападение. В результате чего одна женщина погибла, две пострадали.

Как рассказывает обвиняемый, с родителями у него были «отличные отношения», но сам он «никого не любит». Свободное время проводил в одиночестве.

— Мне нравились фильмы про маньяков. В общем, много чего, рассказывать не буду. Меня привлекал терроризм, убийства. Любил посмотреть литературу про ИГИЛ, — заявлял обвиняемый в суде.