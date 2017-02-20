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В Беларуси запустили рассылку стихов Купалы по почте

21.02.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси запустили ежедневную бесплатную рассылку по электронной почте стихотворений Янки Купалы. Авторы проекта «Купала поштай» планируют высылать стихи в течение ста дней.


Янка Купала. Фото с сайта nlb.by

«Карысная рассылка для тых, хто хоча больш ведаць пра беларускую літаратуру, але каму заўсёды не хапае часу. Падпішыцеся і атрымлівайце кожны дзень па аднаму вершу Янкі Купалы. Няхай ваш дзень пачнецца з натхнення, а не з офіснай руціны!» — призывают на сайте проекта.

Цель «Купала поштай» — распространение белорусского языка через новые медиа. Каждый день подписчикам приходят разные стихи Купалы. Например, сегодня, 21 февраля, в День родного языка, пришло стихотворение «Роднае слова».

— В соцсетях увидел похожий проект про Пушкина. Там тоже подписываешься и каждый день в течение года получаешь по стихотворению. Мы подумали, что нужно что-то такое сделать для Беларуси, но добавить в проект что-то новое. Пока мы просто решили сто дней высылать стихотворения Купалы. Но также планируем добавить к письмам тематические иллюстрации, — рассказывает один из авторов проекта Владимир Андриенко.

Проект запустили 16 февраля, на него уже подписались 735 человек, 60% из них — из Минска. Стихотворения Купалы выбрали для рассылки, так как посчитали, что этот поэт наиболее известен белорусам. Но если проект станет популярным, то разработчики обещают добавить стихи других белорусских авторов.

— «Купала поштай» дает возможность посмотреть, интересно ли людям получать что-то на белорусском языке по почте. Мы видим, что более-мене интересно, по 100−150 подписчиков каждый день добавляется, — отмечает Владимир.

Владимир сделал проект вместе со студенткой Института журналистики БГУ Ксенией Тарасевич за день. За домен они заплатили 25 рублей, еще около 50 рублей заплатили за месяц работы сайта.

 
Теги: Минск
 
 
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Цель "Купала поштай" - распространение белорусского языка через новые медиа. Каждый день подписчикам приходят разные стихи Купалы.

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