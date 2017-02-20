В Беларуси запустили ежедневную бесплатную рассылку по электронной почте стихотворений Янки Купалы. Авторы проекта « Купала поштай » планируют высылать стихи в течение ста дней.



Янка Купала. Фото с сайта nlb.by

«Карысная рассылка для тых, хто хоча больш ведаць пра беларускую літаратуру, але каму заўсёды не хапае часу. Падпішыцеся і атрымлівайце кожны дзень па аднаму вершу Янкі Купалы. Няхай ваш дзень пачнецца з натхнення, а не з офіснай руціны!» — призывают на сайте проекта.

Цель «Купала поштай» — распространение белорусского языка через новые медиа. Каждый день подписчикам приходят разные стихи Купалы. Например, сегодня, 21 февраля, в День родного языка, пришло стихотворение «Роднае слова».

— В соцсетях увидел похожий проект про Пушкина. Там тоже подписываешься и каждый день в течение года получаешь по стихотворению. Мы подумали, что нужно что-то такое сделать для Беларуси, но добавить в проект что-то новое. Пока мы просто решили сто дней высылать стихотворения Купалы. Но также планируем добавить к письмам тематические иллюстрации, — рассказывает один из авторов проекта Владимир Андриенко.

Проект запустили 16 февраля, на него уже подписались 735 человек, 60% из них — из Минска. Стихотворения Купалы выбрали для рассылки, так как посчитали, что этот поэт наиболее известен белорусам. Но если проект станет популярным, то разработчики обещают добавить стихи других белорусских авторов.

— «Купала поштай» дает возможность посмотреть, интересно ли людям получать что-то на белорусском языке по почте. Мы видим, что более-мене интересно, по 100−150 подписчиков каждый день добавляется, — отмечает Владимир.

Владимир сделал проект вместе со студенткой Института журналистики БГУ Ксенией Тарасевич за день. За домен они заплатили 25 рублей, еще около 50 рублей заплатили за месяц работы сайта.