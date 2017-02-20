﻿ С квестами и народными гуляниями. Проводы зимы пройдут в Гродно 25 февраля. 21.by
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С квестами и народными гуляниями. Проводы зимы пройдут в Гродно 25 февраля

21.02.2017 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Большой праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны, состоится в лесопарковой зоне Пышки. В 11 утра к основному месту гуляний по тропе Здоровья тронется «Масленичный экспресс» с ряжеными и чучелом зимы, сообщает БЕЛТА.


Фото: Игорь Матвеев, носит иллюстративный характер

В сопровождении веселых песен и забав он прибудет к главной сцене, где состоится спектакль с участием ростовых кукол, артистов и творческих коллективов города. Особенностью нынешних народных гуляний станут квест-игры. В одной из них участникам предложат отправиться за блинами, выполнив по дороге различные задания. Самые маленькие смогут побывать в гостях у зимней сказки на аллее «Детский городок», их родителям будет интересно посетить тематические площадки рыцарских традиций и боевых искусств гродненских клубов «Аридан» и «Кром», заглянуть на музыкальную или танцевальную площадки, где выступят молодежные творческие коллективы города.

Организаторы подготовят гостям другие конкурсы и развлечения вдоль всей тропы Здоровья — смешные и спортивные. По традиции будет работать ярмарочная торговля с блинами, солдатской кашей и горячим чаем. Сразу после обеда у главной сцены подведут итоги конкурсов и проведут традиционный «масленичный» флешмоб: запустят в небо журавля и сожгут чучело зимы.

Проводы зимы — одно из самых старых и любимых гроднецами массовых мероприятий. Ежегодно эти гулянья собирают тысячи жителей города и его гостей.

 
 
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Большой праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны, состоится в лесопарковой зоне Пышки. В 11 утра к основному месту гуляний по тропе Здоровья тронется...

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