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Поддельные VIN и транзиты РФ: борисовчанина подозревают в мошенничестве

21.02.2017 14:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Правоохранительные органы выявили мошенническую схему, по которой житель Борисова продавал дорогие автомобили, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Поддельные VIN и транзиты РФ: борисовчанина подозревают в мошенничестве
© Фото: ДВД Северо-Казахстанской области
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Потерпевшими по делу проходят белорусы, купившие Kia Sportage, BMW X5 и другие, в ходе процедуры по постановке на учет в ГАИ оказалось, что у автомобилей поддельные идентификационные номера (VIN) и российские "транзиты".

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили причастность к делу гражданина Борисова 1988 года рождения. Следствие выяснило, что в 2014 году фигурант дела пригонял из России в Беларусь автомобили на продажу. При этом он изготавливал поддельные пакеты документов, которые впоследствии передавал покупателям.

В рамках расследования было выявлено несколько фактов продажи автомобилей таким способом, при этом проданные машины находились в розыске в РФ за угон.

Эксперты изъяли ряд вещдоков, в том числе и автомобили с перебитыми VIN-кодами. Обвиняемый помещен под стражу. Следователи устанавливают дополнительные факты преступных деяний борисовчанина.

 
Теги: Минск
 
 
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Фигурант дела пригонял угнанные автомобили из РФ, снабжал их поддельными документами и перепродавал в Беларуси.

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