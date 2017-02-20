МИНСК, 21 фев — Sputnik. Правоохранительные органы выявили мошенническую схему, по которой житель Борисова продавал дорогие автомобили, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Потерпевшими по делу проходят белорусы, купившие Kia Sportage, BMW X5 и другие, в ходе процедуры по постановке на учет в ГАИ оказалось, что у автомобилей поддельные идентификационные номера (VIN) и российские "транзиты".

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили причастность к делу гражданина Борисова 1988 года рождения. Следствие выяснило, что в 2014 году фигурант дела пригонял из России в Беларусь автомобили на продажу. При этом он изготавливал поддельные пакеты документов, которые впоследствии передавал покупателям.

В рамках расследования было выявлено несколько фактов продажи автомобилей таким способом, при этом проданные машины находились в розыске в РФ за угон.

Эксперты изъяли ряд вещдоков, в том числе и автомобили с перебитыми VIN-кодами. Обвиняемый помещен под стражу. Следователи устанавливают дополнительные факты преступных деяний борисовчанина.