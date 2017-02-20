Правоохранители задержали троих мужчин, которые на протяжении двух лет грабили квартиры в Минске и регионах. Один из злоумышленников оказался уроженцем Азербайджана. Как они проникали в квартиры и как были задержаны, пишет ГУВД Мингорисполкома.



Фото с сайта sk.gov.by

Сообщается, что в феврале 2017 года злоумышленников задержали с поличным после одной из квартирных краж на улице Слободской. Ими оказались 37-летний уроженец Мозыря, который с 2013 года находился в розыске за вымогательство и раньше был судим за причинение тяжких телесных повреждений, 41-летний уроженец Мозыря, неоднократно судимый за квартирные кражи, а также 33-летний уроженец Азербайджана, судимый за незаконный оборот наркотиков и серию квартирных краж.

Во время задержания у подозреваемых были изъяты 14 наименований ювелирных изделий, которые они прятали в тайнике машины. Следователи установили, что накануне задержания подозреваемые успели совершить еще одну кражу из квартиры во Фрунзенском районе.



Фото с сайта sk.gov.by

По месту жительства у задержанных обнаружено более 40 наименований ювелирных изделий, в том числе и те, которые были похищены не только в Минске, но и в Гродно. Были также найдены приспособления для вскрытия квартир.

Проникали злоумышленники в жилище путем подбора ключа или используя специальные отмычки. Похищали золотые изделия и деньги, не нарушая порядок в квартире. Поэтому хозяева не сразу могли заметить, что стали их жертвой. Уходя, злоумышленники аккуратно закрывали за собой дверь. Для них замки любой сложности не представляли проблем.



Фото с сайта sk.gov.by

По фактам краж возбуждено уголовное дело. С ними работают следователи и оперативные сотрудники. Расследование по уголовному делу продолжается.