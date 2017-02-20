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Вскрывали замки любой сложности. В Минске задержали троих квартирных воров
21.02.2017 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Правоохранители задержали троих мужчин, которые на протяжении двух лет грабили квартиры в Минске и регионах. Один из злоумышленников оказался уроженцем Азербайджана. Как они проникали в квартиры и как были задержаны,
Сообщается, что в феврале 2017 года злоумышленников задержали с поличным после одной из квартирных краж на улице Слободской. Ими оказались 37-летний уроженец Мозыря, который с 2013 года находился в розыске за вымогательство и раньше был судим за причинение тяжких телесных повреждений, 41-летний уроженец Мозыря, неоднократно судимый за квартирные кражи, а также 33-летний уроженец Азербайджана, судимый за незаконный оборот наркотиков и серию квартирных краж.
Во время задержания у подозреваемых были изъяты 14 наименований ювелирных изделий, которые они прятали в тайнике машины. Следователи установили, что накануне задержания подозреваемые успели совершить еще одну кражу из квартиры во Фрунзенском районе.
По месту жительства у задержанных обнаружено более 40 наименований ювелирных изделий, в том числе и те, которые были похищены не только в Минске, но и в Гродно. Были также найдены приспособления для вскрытия квартир.
Проникали злоумышленники в жилище путем подбора ключа или используя специальные отмычки. Похищали золотые изделия и деньги, не нарушая порядок в квартире. Поэтому хозяева не сразу могли заметить, что стали их жертвой. Уходя, злоумышленники аккуратно закрывали за собой дверь. Для них замки любой сложности не представляли проблем.
По фактам краж возбуждено уголовное дело. С ними работают следователи и оперативные сотрудники. Расследование по уголовному делу продолжается.
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Один из них оказался уроженцем Азербайджана.
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