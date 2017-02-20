МИНСК, 21 фев — Sputnik. Обвиняемый в совершении кровавой резни в ТЦ "Новая Европа" Владислав Казакевич планировал совершить убийства при помощи огнестрельного оружия, передает корреспондент Sputnik из зала Минского городского суда, где проходят слушания по делу об убийстве.

О том, что Казакевич хотел использовать огнестрельное оружие, свидетельствуют протоколы его показаний на стадии предварительного расследования. Прокурор огласил данные протоколы в связи с возникшими, по его мнению, противоречиями в том, что Казакевич заявил в суде и следователям сразу после задержания.



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Оружие в интернете

В ходе слушания дела Казакевич подтвердил, что хотел приобрести пистолет "на "черном рынке" через интернет.

По его словам, он связывался с продавцами по электронной почте, но не получил никаких гарантий, что после предоплаты ему доставят огнестрельное оружие.

Ему также задал вопрос муж убитой Ирины Александронец о том, правда ли то, что он сам пытался продавать несуществующее огнестрельное оружие через интернет для дополнительного заработка. Обвиняемый сказал, что это правда.

Хотелось больше крови

Во время допроса сразу после задержания Казакевич заявил, что "не получил удовлетворения после совершения убийства, больше крови хотелось, а получилось что только один человек убит".



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Он также заявлял следователям, что "хотел бы уничтожить все человечество".

"Наверное просто не реализовался, разочаровался, я знаю, что мои мечты не сбудутся", — заявил тогда Казакевич.

Говоря о своих проблемах во время допроса следователем, Казакевич заявил, что хотел открыть бизнес в Австралии, а также то, что у него есть проблемы со здоровьем. В данной связи он пояснил, что у него были постоянно кожные заболевания.

"Понял, что хорошие мечты не сбудутся и исполнил плохие", — заявил следователю Казакевич.

Мысль в очереди

Также во время допроса в СК обвиняемый заявил, что решение пойти и устроить кровавую резню пришло к нему, когда он сидел в очереди в поликлинике.

Прокурор сообщил, что в 2014 году суицидальные попытки он совершил в промежутке времени с 3 по 8 октября и преступления в 2016 году также практически в эти даты. На это Казакевич ответил, что "это чистая случайность".

Он также сообщил, что на экипировку для совершения кровавой резни потратил около 800 долларов.