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Заместитель мэра Витебска проведет прием горожан, которые должны уплатить налог на тунеядство
21.02.2017 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Заместитель председателя Витебского горисполкома Зинаида Королева 22 февраля проведет личный прием людей по вопросам, связанным с действием декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
Прием пройдет с 9.00 до 12.00 в здании горисполкома по адресу: улица Ленина, 32, кабинет 209.
Неделю назад, 16 февраля, с витеблянами на эту тему общался помощник президента — главный инспектор по области Александр Позняк. Прием длился почти 5 часов, за это время чиновник принял 45 человек.
В минувшее воскресенье, 19 февраля, на площадь Победы в Витебске
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Прием пройдет с 9.00 до 12.00 в здании горисполкома по адресу: улица Ленина, 32, кабинет 209.
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