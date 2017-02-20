﻿ Заместитель мэра Витебска проведет прием горожан, которые должны уплатить налог на тунеядство. 21.by
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Заместитель мэра Витебска проведет прием горожан, которые должны уплатить налог на тунеядство

21.02.2017 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Заместитель председателя Витебского горисполкома Зинаида Королева 22 февраля проведет личный прием людей по вопросам, связанным с действием декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».


Во время приема, который провел 16 февраля Александр Позняк. Зинаида Королева — возле окна. Фото: Игорь Матвеев

Прием пройдет с 9.00 до 12.00 в здании горисполкома по адресу: улица Ленина, 32, кабинет 209.

Неделю назад, 16 февраля, с витеблянами на эту тему общался помощник президента — главный инспектор по области Александр Позняк. Прием длился почти 5 часов, за это время чиновник принял 45 человек.

В минувшее воскресенье, 19 февраля, на площадь Победы в Витебске вышли около 250 человек, протестующих против налога на тунеядство.

 
Теги: Витебск
 
 
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Прием пройдет с 9.00 до 12.00 в здании горисполкома по адресу: улица Ленина, 32, кабинет 209.

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