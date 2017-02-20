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НЦПИ дал подробные разъяснения по "декрету о тунеядцах"

21.02.2017 15:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Национальный центр правовой информации (НЦПИ) опубликовал во вторник путеводитель по Декрету президента Беларуси от 2 апреля 2015 г. № 3 "О предупреждении социального иждивенчества", в котором дал ответы на часто возникающие у населения вопросы.

Срок оплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015-й год завершился в понедельник 20 февраля, однако до сих пор подавляющее большинство "тунеядцев" не заплатили его. Декрет также стал поводом для нескольких несанкционированных акций протеста в Минске и областных городах Беларуси.

НЦПИ дал подробные разъяснения по "декрету о тунеядцах"
© Sputnik / Виктор Толочко
ОНТ и БТ: протесты в Беларуси - из-за недопонимания декрета №3

НЦПИ во вторник опубликовал "путеводитель" по третьему декрету, в котором дал ответы на вопросы о том, кто и как должен платить сбор на финансировании госрасходов, при каких условиях можно быть от него освобожденным и на многие другие. Дают в путеводителе и определенные "лайфхаки".

"В случае самостоятельного представления плательщиком уведомления о неучастии в финансировании государственных расходов или участии в таком финансировании менее 183 календарных дней в налоговом периоде подлежащая уплате сумма сбора уменьшается на 10%", — указано в тексте.

Уточнено в путеводителе и то, что "в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации местные Советы депутатов или по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы вправе освобождать граждан от уплаты сбора".

Авторы "путеводителя" дали также разъяснения о том, что можно считать "тяжелой жизненной ситуации" для освобождения от сбора на финансирование госрасходов.

Рассказали эксперты и о том, куда пойдут деньги после оплаты "налога на тунеядство": в бюджеты базового уровня и бюджет столицы, а также будут направлены на решение задач по экономическому и социальному развитию на местах.

Полный текст "путеводителя" по Декрету №3 можно прочитать на сайте НЦПИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Так называемый "путеводитель" по декрету №3 рассказывает о том, кто должен платить сбор на финансирование госрасходов, кто освобождается от него и о других...

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