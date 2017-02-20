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Дело об убийстве минчанки: прокурор попросил 13 лет усиленного режима

21.02.2017 16:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев Sputnik. Государственный обвинитель  пробросил для  минчанина Андрея Тиханкова, который обвиняется в убийство своей жены, 13 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Сегодня в  суде состоялись прения  сторон по делу об убийстве Людмилы Тиханковой,  тело которой было найдено в 2016 году в Вилейском водохранилище. Также  сегодня 17.00 запланировано оглашение судебного решения  в отношении обвиняемого. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня будет оглашен приговор минчанину, который обвиняется в убийстве своей бывшей жены, тело которой в Вилейском водохранилище.

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