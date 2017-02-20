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Дело об убийстве минчанки: прокурор попросил 13 лет усиленного режима
21.02.2017 16:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев Sputnik. Государственный обвинитель пробросил для минчанина Андрея Тиханкова, который обвиняется в убийство своей жены, 13 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.
Сегодня в суде состоялись прения сторон по делу об убийстве Людмилы Тиханковой, тело которой было найдено в 2016 году в Вилейском водохранилище. Также сегодня 17.00 запланировано оглашение судебного решения в отношении обвиняемого.
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Сегодня будет оглашен приговор минчанину, который обвиняется в убийстве своей бывшей жены, тело которой в Вилейском водохранилище.
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