МИНСК, 21 фев Sputnik. Государственный обвинитель пробросил для минчанина Андрея Тиханкова, который обвиняется в убийство своей жены, 13 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Сегодня в суде состоялись прения сторон по делу об убийстве Людмилы Тиханковой, тело которой было найдено в 2016 году в Вилейском водохранилище. Также сегодня 17.00 запланировано оглашение судебного решения в отношении обвиняемого.