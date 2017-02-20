Читающие минчане очень давно знают и любят ярмарку "Мир книг": два белых павильона около НВЦ "БелЭкспо" работали шесть дней в неделю уже более десяти лет, до этого "на стекляшке" (так в народе называют выставочный комплекс) тоже продавали книги — но только по выходным.



© Sputnik / Виктор Толочко Ярмарка "Мир книг" переезжает в "Арена-Сити" из-за сноса "БелЭкспо"

Уже в конце февраля полюбившуюся ярмарку из павильонов выселят — территория отдана арабским инвесторам, и все от бывшего строения 2-й больницы до НВЦ идет под снос. Впрочем, "Мир книг" попытается спастись — переездом в ТЦ "Арена-Сити". Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев посетил ярмарку в один из последних дней работы на улице Янки Купалы, чтобы узнать: с каким настроением продавцы готовятся к будущей работе на новом месте.



© Sputnik / Виктор Толочко Павильон "Мир книг" начали разбирать

Светлана работает в "Мире книг" уже 17 лет — то есть с самого основания ярмарки. У Светланы — очень большой выбор книг на ярмарке, многие ходили к ней годами не только за новинками литературы, но и в поисках ответа на простой вопрос "что посоветуете почитать?".



© Sputnik / Виктор Толочко Светлана: "Конечно, буду скучать - с этим местом связано столько лет работы!"

"Покупают хорошо все — и фантастику, и детективы, и современную прозу… Конечно, в последнее время уже не так идет торговля — если раньше приходили и покупали по три-четыре книги, то сейчас чаще по одной. Раньше часто приходила молодежь за фантастикой, сейчас тоже реже. Наверное, это из-за покупательской способности, а не падения интереса", — предположила Светлана.

Как рассказала Светлана, у нее есть клиенты, которые приходят годами — иногда спрашивают совета, просят что-то порекомендовать или "отложить". Многие в последние недели интересуются и тем, где найти ее после закрытия "Мира книг" у "БелЭкспо".



© Sputnik / Виктор Толочко Покупательский спрос на книги в последнее время упал

"Мы до последнего думали, что проработаем тут еще и апрель… Конечно, буду скучать — с этим местом связано столько лет работы! Но и в "Арене" есть свои плюсы, да и там аренда в два раза ниже, то есть цены точно расти не будут — может, кто-то и снизит их. Сложно будет туда добираться, конечно, а особенно пенсионерам, но что поделать", — отметила собеседница Sputnik.

По ее словам, в "Арену" переедет почти весь "костяк" ярмарки — все те, кто вместе создавали эту площадку и продвигали ее, нарабатывали базу лояльных покупателей. Часть же продавцов переезжать не будет — например, Татьяна, которая не первый год торгует здесь детской литературой.



© Sputnik / Виктор Толочко На книжную ярмарку отправлялись не только за художественной литературой - тут всегда можно было купить учебные пособия

"Часть продавцов решила туда не переезжать — неудобно это… Сейчас думаем, может, в торговом центре "Купаловский" обоснуемся, туда добираться хорошо и руководство замечательное. Моим покупателям будет проще найти и приехать, чем на окраину города", — пояснила Татьяна.

У Татьяны уже выросло целое поколение читателей — те, кто еще ребенком приходил с родителями покупать у нее первые книги, сейчас уже старшеклассники и иногда сами заходят за фэнтези или другой подростковой литературой. Своего рода "костяк" у Татьяны — матери, которые часто советуются с ней, просят рекомендации.



© Sputnik / Виктор Толочко На книжной ярмарке традиционно продают и канцелярию, и плакаты, и диски

"Иногда я объясняю им — как и что читать детям, что делать. Чтобы у ребенка появился вкус к чтению, чтобы открылся этот мир", — сказала собеседница Sputnik.

Еще меньше оптимизма — у Галины, продавца "умной литературы". Она сетует на спад покупателей и отсутствие интереса к литературе.



© Sputnik / Виктор Толочко Читающие минчане очень давно знают и любят ярмарку "Мир книг"

"Я же не Донцову продаю. А многие ли сегодня знают о том, кто такой Дягилев, Вознесенский или даже Белла Ахмадулина? Многие будут читать о Цветаевой или Ахматовой? Не думаю. У меня были постоянные покупатели, пенсионеры, но сейчас их становится все меньше — просто умирают люди", — с сожалением отметила Галина.



© Sputnik / Виктор Толочко Галина уверена: книги покупают все меньше, а "Арена" расположена не так удобно

На новое место она тоже переедет, но не уверена еще, что там торговля пойдет хорошо. Галина уверена: книги покупают все меньше, а "Арена" расположена не так удобно. "Ну что ж, попробуем", — пожала она плечами.

Проще к жизни относится Михаил — он раньше продавал компакт-диски, сейчас перешел на DVD с фильмами. Торговля, признался Михаил, идет не очень, и на жизнь остается совсем мало, зато с готовностью продавец вспоминает 90-е и то, как он "рокерские куртки" продавал в Москве по полторы тысячи долларов.



© Sputnik / Виктор Толочко Михаил раньше продавал компакт-диски

"Ну а сейчас что — перееду и в "Арену", посмотрим, что там да как будет. В конце концов, я недалеко живу и там есть мой любимый водоем. Если что — пойду там рыбку ловить, очень люблю это!" — признался собеседник Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко С 1 марта книжная ярмарка будет работать в торговом центре "Арена-Сити"

Часть торговых мест в павильоне уже пустует: продавцы перевозят ящики с книгами и вещами. Рядом рабочие разбирают второй павильон — его уже выселили, а вот-вот начнут перевозить и имущество НВЦ. Уже в марте напротив Большого театра Беларуси не будет ни книг, ни выставок, а только высаженная травка. До тех пор, пока иностранцы не построят здесь многофункциональный торговый центр.