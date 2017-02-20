﻿ Белорусская школа полностью перейдет на новые программы в 2021-2022 учебном году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусская школа полностью перейдет на новые программы в 2021-2022 учебном году

21.02.2017 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская школа полностью перейдет на новые программы в 2021-2022 учебному году, сообщает БЕЛТА.

- Окончательный переход на новые учебные программы в 10-х и 11-х классах произойдет в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах соответственно, - рассказала заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования Министерства образования Валентина Гинчук.

По ее словам, сейчас для этих классов действуют так называемые переходные программы. Новые учебные программы внедряются в образовательный процесс поэтапно. То же касается и школьных учебников.

В скором времени будет объявлен конкурс на создание учебных пособий, которые должны быть изданы к 2019-2020 учебному году.

В ближайшей перспективе будет объявлен конкурс на создание учебных пособий для 10-х и 11-х классов.

К 2017-2018 учебному году планируется издать более 30 новых пособий. Среди них в основном будут учебники для третьеклассников и семиклассников. Это обусловлено тем, что именно в следующем году в этих классах будут внедряться обновленные учебные программы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Окончательный переход на новые учебные программы в 10-х и 11-х классах произойдет в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах соответственно, - рассказала заместитель директора по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Прощание с "Миром книг": продавцы стараются быть оптимистами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика