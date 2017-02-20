Белорусская школа полностью перейдет на новые программы в 2021-2022 учебному году, сообщает БЕЛТА .

- Окончательный переход на новые учебные программы в 10-х и 11-х классах произойдет в 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах соответственно, - рассказала заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования Министерства образования Валентина Гинчук.

По ее словам, сейчас для этих классов действуют так называемые переходные программы. Новые учебные программы внедряются в образовательный процесс поэтапно. То же касается и школьных учебников.

В скором времени будет объявлен конкурс на создание учебных пособий, которые должны быть изданы к 2019-2020 учебному году.

В ближайшей перспективе будет объявлен конкурс на создание учебных пособий для 10-х и 11-х классов.

К 2017-2018 учебному году планируется издать более 30 новых пособий . Среди них в основном будут учебники для третьеклассников и семиклассников. Это обусловлено тем, что именно в следующем году в этих классах будут внедряться обновленные учебные программы.