Номинальная мощность солнечного парка — 14,31 МВт. Полученная на гелиоустановках электроэнергия будет направляться в действующие сети «Гомельэнерго».





Ельский район для строительства солнечной электростанции выбран не случайно. Во-первых, здесь большое количество солнечных дней в году. Во-вторых, строящийся на территории пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС объект — еще один пример того, как такие земли могут быть использованы в коммерческой деятельности и приносить пользу местной экономике.

Под строительство солнечного парка выделено около 40 га лесных земель, расположенных в Кочищанском лесничестве неподалеку от деревни Вишеньки Ельского района. Уже почти завершены работы по расчистке и подготовке площадки, до конца февраля начнутся поставки оборудования. Парк солнечных батарей в Ельском районе заработает уже в нынешнем году.