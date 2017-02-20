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Солнечная электростанция площадью около 40 га появится в Ельском районе
21.02.2017 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Номинальная мощность солнечного парка — 14,31 МВт. Полученная на гелиоустановках электроэнергия будет направляться в действующие сети «Гомельэнерго».
Ельский район для строительства солнечной электростанции выбран не случайно. Во-первых, здесь большое количество солнечных дней в году. Во-вторых, строящийся на территории пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС объект — еще один пример того, как такие земли могут быть использованы в коммерческой деятельности и приносить пользу местной экономике.
Под строительство солнечного парка выделено около 40 га лесных земель, расположенных в Кочищанском лесничестве неподалеку от деревни Вишеньки Ельского района. Уже почти завершены работы по расчистке и подготовке площадки, до конца февраля начнутся поставки оборудования. Парк солнечных батарей в Ельском районе заработает уже в нынешнем году.
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Номинальная мощность солнечного парка - 14,31 МВт. Полученная на гелиоустановках электроэнергия будет направляться в действующие сети "Гомельэнерго".
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