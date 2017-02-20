|
Путеводитель по декрету №3: что считать трудной жизненной ситуацией?
21.02.2017 18:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Национальный центр правовой информации подготовил подробный "Путеводитель по Декрету президента Беларуси от 2 апреля 2015 г. №3 "О предупреждении социального иждивенчества", в котором
© Sputnik / Виктор Толочко
В частности, в путеводителе разъясняется, что следует понимать под трудной жизненной ситуации, на основании которой местные органы власти могут принять решение освободить гражданина от уплаты социального сбора.
"Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей", — говорится в путеводителе.
Так, к трудной жизненной ситуации могут быть отнесены, например:
"В связи с нахождением в трудной жизненной ситуации местные Советы депутатов или по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы вправе освобождать граждан от уплаты сбора", — говорится в путеводителе.
Там также указывается, как следует поступать, если гражданин оказался в такой ситуации и объективно не может уплатить сбор.
В частности, он должен подать в местные органы власти заявление и сведения о своих доходах за последние 12 месяцев.
В заявлении должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие о трудной жизненной ситуации заявителя и не позволившие выполнить требования декрета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НЦПИ выпустило методическое пособие по декрету о предупреждении социального иждивенчества, в котором подробно разъяснило, какие ситуации в жизни могут стать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии