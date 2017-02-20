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Путеводитель по декрету №3: что считать трудной жизненной ситуацией?

21.02.2017 18:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Национальный центр правовой информации подготовил подробный "Путеводитель по Декрету президента Беларуси от 2 апреля 2015 г. №3 "О предупреждении социального иждивенчества", в котором дал ответы на часто возникающие у населения вопросы.

Путеводитель по декрету №3: что считать трудной жизненной ситуацией?
© Sputnik / Виктор Толочко
НЦПИ дал подробные разъяснения по "декрету о тунеядцах"

В частности, в путеводителе разъясняется, что следует понимать под трудной жизненной ситуации, на основании которой местные органы власти могут принять решение освободить гражданина от уплаты социального сбора.

"Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей", — говорится в путеводителе.

Так, к трудной жизненной ситуации могут быть отнесены, например:

  • отсутствие достаточного количества рабочих мест в регионе,
  • удаленность предполагаемого места работы гражданина от места его жительства, нерегулярное транспортное сообщение между ними,
  • необходимость ухода за нетрудоспособными близкими родственниками,
  • смерть близких родственников,
  • причинение вреда имуществу гражданина в результате стихийных бедствий, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций.

"В связи с нахождением в трудной жизненной ситуации местные Советы депутатов или по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы вправе освобождать граждан от уплаты сбора", — говорится в путеводителе.

Там также указывается, как следует поступать, если гражданин оказался в такой ситуации и объективно не может уплатить сбор.

В частности, он должен подать в местные органы власти заявление и сведения о своих  доходах за последние 12 месяцев.

В заявлении должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие о трудной жизненной ситуации заявителя и не позволившие выполнить требования декрета.

 
Теги: Минск
 
 
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НЦПИ выпустило методическое пособие по декрету о предупреждении социального иждивенчества, в котором подробно разъяснило, какие ситуации в жизни могут стать...

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