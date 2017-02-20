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Дело об убийстве минчанки: прокурор попросил 12 лет усиленного режима

21.02.2017 16:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев Sputnik. Государственный обвинитель пробросил для минчанина Андрея Тиханкова, который обвиняется в убийство своей жены, 12 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Дело об убийстве минчанки: прокурор попросил 12 лет усиленного режима
© Sputnik / Виктор Толочко
Убийство минчанки: бывший муж признал вину и плакал в суде

Сегодня в суде Партизанского района Минска состоялись прения сторон по делу об убийстве Людмилы Тиханковой, тело которой было найдено в 2016 году в Вилейском водохранилище. Предполагалось, что 21 февраля суд огласит свое решение в отношении обвиняемого, но в последний момент был продлен срок нахождения в совещательной комнате и оглашение судебного постановления было перенесено на 10:00 22 февраля. 

Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Спустя несколько лет ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой. Позже он сознался в убийстве.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор минчанину, который обвиняется в убийстве своей бывшей жены, чье тело было найдено в Вилейском водохранилище, огласят завтра утром.

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