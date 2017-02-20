Суд Первомайского района Витебска 21 февраля рассмотрел дело парня, который следил за своей бывшей девушкой через сайт мобильного оператора. Прокурор запрашивал штраф в размере 2760 рублей, но судья определил меньшую сумму — 2300. В остальном — хэппи энд: бывшая возлюбленная простила мужчину, сам он раскаялся в поступках. Признался: слежка возникла из-за ревности.

Мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 349 и ст. 352 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности; иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда).

Обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Свою вину он признал полностью.



Суд Первомайского района Витебска

У молодых людей небольшая разница в возрасте: Анастасии М. — 29 лет, Александр Х. на год ее младше. Она работает старшей медсестрой, он в последние пару лет сменил несколько мест, сейчас — кладовщик на одном из витебских предприятий.

Пара рассталась почти год назад, в январе 2016-го. У каждого давно своя жизнь, молодой человек говорит, что уже даже не помнит номер телефона бывшей пассии.

В суд Анастасия — красивая стройная шатенка с длинными волосами — пришла с новым бойфрендом. Александр тоже не одинок: в январе этого года женился, а в марте они с женой ждут появления малыша.

Молодые люди запретили журналистам фотографировать и снимать себя на видеокамеру. Александр сидел на первой скамейке, Анастасия со своим спутником расположились позади него, на втором ряду. Отвечая на вопросы судьи и прокурора, девушка называла бывшего парня по фамилии, а он ее — «потерпевшей». За три часа суда Александр обернулся к Анастасии и посмотрел на нее только раз — когда на последнем слове просил у нее прощения.

Молодые люди познакомились в феврале 2015 года в соцсети. Поначалу ходили на свидания, в августе съездили вдвоем в Египет, а в сентябре решили вместе жить. Снимали квартиру, но бюджет вели раздельный.

— Общей копилки у нас не было. Квартиру, коммунальные услуги, интернет оплачивал он, а продукты, какие-то другие покупки для дома мы делали оба. Он также пополнял баланс моего мобильного телефона, — рассказала Анастасия.

Но вскоре девушка заметила, что у партнера появилась, по ее словам, «необоснованная ревность».

— У меня возникло некое недоверие, — объяснял на суде свои чувства Александр. — Во время нашей турпоездки в августе 2015-го на мобильный потерпевшей звонили и писали непонятные личности. Это и дало повод для ревности. После отпуска отношения усложнились. Я задавал вопросы, но не получил ответы, которые меня бы устроили. Ревность усилилась. Узнал, что можно получить детализацию счета на телефоне. Пока потерпевшая была на кухне, я взял ее мобильник, отправил USSD-запрос оператору связи и установил пароль для доступа в систему «Интернет-помощник» номера девушки. Я видел данные о ее расходах, входящих и исходящих звонках, сообщениях. Чтобы она не догадалась об этом, иногда пополнял баланс. Позже установил детализацию счета и на второй номер телефона, который принадлежал потерпевшей.

Анастасия пояснила, что в то время, когда у нее были отношения с Александром, с другими мужчинами она не общалась:

— Накануне нашей поездки в Египет я встретила знакомого. Он прислал мне смс: «Хорошего отдыха!». Это была единственная смс. И если она стала причиной для ревности, то это бред.

Почти через год после знакомства, в начале 2016-го, Анастасия предложила Александру расстаться.

— Понимала, что он просматривает мой телефон, когда я находилась в ванной, на кухне, отлучалась вынести мусор и т.д. Иногда звучала фраза: «Я знаю, с кем и когда ты общаешься». Например, в два часа дня я разговаривала с подругой Аней, и он об этом знал. Откуда он владеет такой информацией, мне было неизвестно. Разошлись мы в первых числах января. Александр был против, хотел вернуть отношения. (Это признал и сам обвиняемый. — Прим. TUT.BY). Звонил, приезжал к месту моей работы или к моему дому.

Но девушка была неумолима, и роман закончился. В конце января Анастасия обратилась в компанию мобильной связи: ей казалось, что с баланса подозрительно быстро списывались деньги. И неожиданно для себя услышала от оператора, что уже не один месяц несколько раз в сутки заказывает детализацию своих звонков.

— Но я даже не знала, что это за услуга такая! Ее отключили. И в этот же день мне звонит Александр и говорит: «Неужели ты догадалась?». Все бы ничего, но летом мне пришло вредоносное ммс-сообщение — картинка с изображением девушки. И с моего номера она выборочно разошлась людям, которые есть в моей телефонной книге. Через несколько дней я обнаружила, что у меня на счету задолженность около 500 тысяч рублей «старыми». Кто прислал это вирусное сообщение, так и не выяснили. Но мое подозрение пало на Александра: подумала, что он мне так мстит. Я обратилась в милицию.

Детализацию счетов двух телефонных номеров Анастасии Александр заказывал с октября 2015-го по конец января 2016-го. В том числе и после того, как они расстались и каждый переехал жить к родителям.

Молодой человек отправлял запросы в основном с ноутбука, но иногда с мобильного. Чаще всего совершал слежку, находясь в Витебске, но бывало, что и из других городов, где был в командировке. За все время следователи выявили более 500 фактов несанкционированного доступа к информации в системе оператора мобильной связи.



Судья Михаил Юрченко

Судья Михаил Юрченко поинтересовался у обвиняемого, что ему дала детализация счета, ведь услуга не показывает, кто звонил абоненту: женщина или мужчина.

— По сути, ничего, — ответил парень.

— Понимали ли вы, что действуете незаконно? — спросил судья.

— В глубине души, возможно, да.

Санкции по двум статьям, которые инкриминировали Александру, подразумевают наказание от общественных работ до 2 лет лишения свободы. Но суд учел смягчающие обстоятельства: молодой человек не был судим, хорошо характеризуется на работе, на иждивении у него беременная жена.

Александра признали виновным по обеим статьям. Он получил штраф в сумме 100 базовых величин (2300 рублей). Если мужчина не погасит его в течение месяца, то в доход государства пойдут его автомобиль и мобильный телефон.

Александр попросил прощения у бывшей девушки. Он надеется, что его «пример послужит уроком другим»:

— Пусть люди, увидев мою ошибку, поймут: нужно думать головой, прежде чем что-то делать.

Эмоции потерпевшей за год так же улеглись. Она просила суд, чтобы Александру смягчили наказание.

— Прошло время, я его простила, смотрю на все с другой стороны. Не подавала иск о возмещении морального вреда. Зачем человеку жизнь ломать? Мне его и сейчас жалко. Я не знала, что у него будет ребенок… Но он виноват, думаю, это станет ему наукой и в новых отношениях: наверняка, выплатив штраф, он уже не позволит себе ни за кем следить, — сказала в беседе с корреспондентом TUT.BY Анастасия М.



Гособвинитель Виталий Сузанский

Гособвинитель, заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Виталий Сузанский отметил:

— Такие преступления высоко латентные (скрытые. — Прим. TUT.BY), поэтому людям тяжело узнать, что третьи лица получают о них конфиденциальную информацию. В Витебской области подобных случаев, слава Богу, мало, но они были.

Витебские следователи направили письмо оператору мобильной связи с просьбой, чтобы услугу детализации счета подключали только лично абоненту и при предъявлении паспорта.

Но, как сообщил на суде свидетель, ведущий специалист по работе с клиентами этой компании, пока услугу оказывают, как и прежде: «Приказа об ее изменении не было». По его словам, сервис стоит 7 копеек в сутки, довольно часто им пользуются родители: чтобы знать, с кем общается ребенок.

Правоохранители напоминают: закон предусматривает уголовную ответственность за неправомерное завладение информацией, в том числе абонента мобильной связи. Это влечет нарушение права человека на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство (ст. 28 Конституции). Кроме того, Закон «Об информации, информатизации и защите информации» устанавливает запрет на получение информации о частной жизни и персональных данных физического лица, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающихся состояния его здоровья, иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь.