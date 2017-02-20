Наедине с хищниками. Жители нескольких деревень в Беларуси обеспокоены нашествием волков. Говорят, звери уже истребили всех собак, и теперь могут начать нападать и на людей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Кнопка - единственная собака в деревня Газьба. Остальных, по мнению местных жителей, съели волки .

«Отстреливать нужно волков. В темное время по улице ходить очень опасно, прям жутко. Кто не верит - пусть пройдет. Никакой гарантии нет, что не выскочит волк. Вон там следы были волчьи», - рассказывает местный житель Александр Кременский.

Газьба находится рядом с лесом. Собаки в деревне пропадали и раньше, но не так часто. Поэтому и люди серых хищников стали бояться. Считают, что вся надежда на охотников. Но ученые против такого подхода.

Биолог Дмитрий Шамович - вожак стаи волков . У него живут три серых хищника. Он был первым, кого волчата увидели после того, как открыли глаза. Сейчас воспринимают биолога как «своего». Исчезновение хищника проблему не решит, считает Дмитрий. Станет только хуже.

«Не надо уничтожать волка на этой территории. Надо как-то сосуществовать. Волк добывает, в частности, очень много енотовидной собаки, которая является основным переносчиком бешенства в Беларуси», - отмечает биолог.

Пока убедительных доказательств того, что именно волки нападают на собак в деревнях, нет. У ученых есть другие предположения.

«В последнее время набирает обороты процесс гибридизации волка с бродячими собаками. Потому что волка стали все больше и больше истреблять. Эти гибридные экземпляры могут держаться недалеко от человека и быть более агрессивными», - предупреждает доктор биологических наук, профессор Вадим Сидорович.

В Беларуси волка относят к «нежелательным видам охотничьих животных». Т.е. охотиться на хищника можно круглый год и на любых особей. Под запретом - охраняемые заповедные зоны. По официальной статистике, в прошлом году в Беларуси уничтожили больше полутора тысяч волков.