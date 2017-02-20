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Сосед - зверь: в белорусских деревнях заговорили о нашествии волков
21.02.2017 18:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Наедине с хищниками. Жители нескольких деревень в Беларуси обеспокоены нашествием волков. Говорят, звери уже истребили всех собак, и теперь могут начать нападать и на людей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Кнопка - единственная собака в деревня Газьба. Остальных, по мнению местных жителей,
«Отстреливать нужно волков. В темное время по улице ходить очень опасно, прям жутко. Кто не верит - пусть пройдет. Никакой гарантии нет, что не выскочит волк. Вон там следы были волчьи», - рассказывает местный житель Александр Кременский.
Газьба находится рядом с лесом. Собаки в деревне пропадали и раньше, но не так часто. Поэтому и люди серых хищников стали бояться. Считают, что вся надежда на охотников. Но ученые против такого подхода.
Биолог Дмитрий Шамович - вожак стаи
Пока убедительных доказательств того, что именно волки нападают на собак в деревнях, нет. У ученых есть другие предположения.
«В последнее время набирает обороты процесс гибридизации волка с бродячими собаками. Потому что волка стали все больше и больше истреблять. Эти гибридные экземпляры могут держаться недалеко от человека и быть более агрессивными», - предупреждает доктор биологических наук, профессор Вадим Сидорович.
В Беларуси волка относят к «нежелательным видам охотничьих животных». Т.е. охотиться на хищника можно круглый год и на любых особей. Под запретом - охраняемые заповедные зоны. По официальной статистике, в прошлом году в Беларуси уничтожили больше полутора тысяч волков.
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Люди утверждают, что хищники растерзали всех собак, а сельские улицы пестрят волчьими следами.
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