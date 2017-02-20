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Прямо в "Воротах Минска". Возле вокзала откроют еще один американский фастфуд

21.02.2017 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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На месте Idea Bank в одной из башен «Ворот Минска» откроется американский фастфуд KFC. Об этом TUT.BY рассказали работники соседних организаций и информированный источник.


Сейчас окна в бывшем помещении Idea Bank на Кирова, 1 окна заклеены черной пленкой. Внутри — голые стены без отделки. Строителей не видно.

Работники нескольких соседних организаций говорят, что на этом месте будет KFC. По их словам, отделение банка закрылось около месяца назад и строители уже работали на объекте.


Информацию о появлении здесь фастфуда подтвердил и один из участников рынка. По его словам, помещение взяло в аренду ООО «Бел Фуд Сервис», которое развивает KFC в Беларуси и контролируется известным бизнесменом Виталием Курило.

«Ремонт уже начали, но насколько быстро его сделают — не знаю. Там же еще жильцы такие непростые», — говорит собеседник. Он предполагает, что KFC будет занимать два этажа.


Телефон гендиректора «Бел Фуд Сервиса» Сергея Дутина на момент подготовки материала был недоступен. Как пояснили его коллеги, сейчас он находится в командировке.

К слову, это будет уже третий KFC в районе железнодорожного вокзала. Один находится в ТЦ «Столица», второй — напротив центрального автовокзала. Да и вообще сейчас в этом районе представлены все крупные игроки международного фастфуда, работающие на белорусском рынке.

 
Теги: Минск
 
 
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