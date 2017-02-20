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Москва и Минск не сомневаются в решении двусторонних проблем

21.02.2017 22:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Проблемы в отношениях Москвы и Минска подлежат решению, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы ведомств обсудили в российской столице двухстороннее сотрудничество, передает телеканал «МИР 24».

«Это хорошая возможность обсудить ряд актуальных вопросов нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества, с тем чтобы мы к 25-летию установления двусторонних отношений подошли с какими-то завоеваниями, а не просто чтобы говорили о том, что у нас возникли какие-то проблемы», - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Сергей Лавров в свою очередь отметил, что «нынешний этап совместной работы происходит на не очень спокойном информационном фоне». «Но я хочу заверить наших коллег, что взаимодействие между министерствами иностранных дел РФ и Беларуси и другими ведомствами развивается в рабочем режиме, по-деловому», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей еще раз принес Сергею Лаврову соболезнования в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Первый раз он сделал это накануне по телефону.

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Лавров и Владимир Макей провели переговоры в Москве.

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