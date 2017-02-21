Неизвестная свежая могила у деревни Петуховки Чаусского района не вызвала подозрений у местного РОВД, заявили 21 февраля на суде по делу «черных риелторов» некоторые свидетели.



Фото обвиняемых.

Слушание дела проходит в Могилевском областном суде. На скамье подсудимых четыре человека. Семену Бережному, Игорю и Татьяне Гершанковым предъявлено обвинение в совершении убийств и приготовлении к совершению убийств, похищении человека и приготовлении к похищению, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Супруги обвиняются также в незаконном обороте наркотиков или психотропов (хранение без цели сбыта). Бориса Колесникова обвиняют в разбое, пособничестве при совершении убийства, пособничестве в похищении человека.

По данным следствия, действовали злоумышленники с 2009 по 2015 год. Обманным путем они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем — человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.

21 февраля суд допрашивал свидетелей по эпизоду убийства в июне 2013 года могилевчанина Сергея Ларионова. В протоколах допроса описывается со слов Бережного, что после совершения сделки купли-продажи квартиры Ларионова он и Игорь Гершанков напоили клиента водкой с подмешанным в нее клофелином, а затем вывезли, чтобы похоронить в заранее приготовленной могиле в Чаусском районе. Был ли Ларионов мертв во время погребения, подсудимым неизвестно.

Вырытую яму под захоронение обнаружила 14 июня 2013 года жительница деревни Петуховки Людмила Труфанова, часто посещавшая могилу умершего в 2011 году мужа. Зная, что в близлежащих деревнях никого хоронить не собирались, женщина обратилась в Осиновский сельсовет. Однако наутро на месте ямы уже была свежая могила с крестом и веночной корзиной, по всей видимости, уже бывшими в использовании.

Бывшая в июне 2013 года председателем сельсовета Наталья Левшунова сообщила в райотдел милиции о незаконной могиле у Петуховки, поскольку разрешения на захоронение не выдавалось. «В ответе начальника сообщалось, что ничего криминального не выявлено», — сказала на суде Левшунова.

Сотрудники милиции приезжали, опрашивали, но не под протокол, говорила на суде Труфанова, отмечая, что милиционеры советовали не волноваться, поскольку криминала в этом захоронении, по их словам, не было. Хотя, как указывала свидетельница, могила находилась даже не на самом кладбище, а рядом, в кустах. В последующие годы женщина ухаживала за неизвестным захоронением.

Обвинение считает организатором преступлений Гершанкова, ранее судимого за махинации с квартирами. Он полностью отрицает свою вину в убийствах и объясняет их воздействием со стороны Бережного.

Дело «черных риелторов» в Могилеве. Все новости по теме