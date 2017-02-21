В урочище Куропаты продолжается противостояние между строителями и общественными активистами, которые протестуют против застройки мемориала.

Десятки активистов и местных жителей выступают против строительства пятиэтажного офисного здания. Первый день и ночь 20 февраля прошли достаточно спокойно, хотя между сторонами установились напряженные отношения.

Утром 21 февраля строители выбрасывают активистов со строительной площадки; в полдень у стройки остаются дежурить около десяти активистов и несколько местных жителей. Сейчас лагерь защитников Куропат уже перекочевал за строительную площадку.

Участок земли, на котором ведется строительство, продан на аукционе в 2013 году, когда здесь ещё проходила охранная зона мемориала "Куропаты". В сентябре 2014 года проект одобрила государственная экспертиза, однако только через два месяца, в декабре 2014 года, площадка для строительства перестаёт быть охранной зоной.

"Этот объект находится за кольцевой, объект не входит в охранные зоны. Вся шумиха высосана из пальца. Все разрешающие документы у нас есть, все согласования и разрешения", - цитирует Еврорадио представителя компании" Кипрэконструкция".

15 лет назад молодежные активисты выступили против строительства кольцевой дороги через урочище Куропаты. Круглосуточное дежурство в урочище длилась более восьми месяцев - с 24 сентября 2001 года по 2 июня 2002 года.