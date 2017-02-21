Суд Центрального района Гомеля прекратил дело по иску "тунеядца" Александра Семенова в связи с неподведомственностью.

Накануне Гомельский горисполком освободил гомельчанина от уплаты налога.

53-летний гомельчанин Александр Семенов обжаловал в суде Центрального района Гомеля "письмо счастья" из налоговой инспекции, которая потребовала уплатить "налог на тунеядство". Семенов также потребовал признать декрет №3 неконституционным.

Александр Семенов имеет два высших образования и 28 лет трудового стажа. В 2014 году уехал в Россию, где вместе с братом занимался торговлей. После того, как Россию накрыл кризис, Александру пришлось вернуться в Беларусь, и в 2015 году фактически жил на даче.

Предварительное заседание по иску местного жителя Александра Семенова, признанного государством "тунеядцем", к налоговой инспекции прошло 14 февраля в суде Центрального района Гомеля.

Очередное заседание было назначено на 21 февраля, однако накануне Гомельский горисполком освободил Семенова от уплаты налога.

Поддержать гомельчанина к суду пришли 150-200 человек, судебное заседание сопровождалось митингом поддержки.

Однако суд вынес вполне ожидаемое решение, объявив, что рассмотрение декретов является прерогативой Конституционного суда, а не районного.

Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан и жителей регионов 17 февраля провели так называемый «Марш рассерженных белорусов» против декрета о социальном иждивенчестве .

Митинги против налога на тунеядство прошли в областных городах Беларуси 19 февраля.