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Гомельский суд побоялся встать на сторону "тунеядцев"
21.02.2017 18:53 — Новости Общества | БДГ
Суд Центрального района Гомеля прекратил дело по иску "тунеядца" Александра Семенова в связи с неподведомственностью.
Накануне Гомельский горисполком
53-летний гомельчанин Александр Семенов обжаловал в суде Центрального района Гомеля "письмо счастья" из налоговой инспекции, которая потребовала уплатить "налог на тунеядство". Семенов также потребовал признать декрет №3 неконституционным.
Александр Семенов имеет два высших образования и 28 лет трудового стажа. В 2014 году уехал в Россию, где вместе с братом занимался торговлей. После того, как Россию накрыл кризис, Александру пришлось вернуться в Беларусь, и в 2015 году фактически жил на даче.
Очередное заседание было назначено на 21 февраля, однако накануне Гомельский горисполком освободил Семенова от уплаты налога.
Поддержать гомельчанина к суду пришли 150-200 человек, судебное заседание сопровождалось митингом поддержки.
Однако суд вынес вполне ожидаемое решение, объявив, что рассмотрение декретов является прерогативой Конституционного суда, а не районного.
Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года
Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Несколько тысяч минчан и жителей регионов 17 февраля провели так называемый
Митинги против налога на тунеядство прошли
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Суд Центрального района Гомеля прекратил дело по иску "тунеядца" Александра Семенова в связи с неподведомственностью.
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