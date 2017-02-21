Квадроциклы, воздушно-десантная техника, водолазное снаряжение, беспилотные авиационные комплексы, огнеметные средства, образцы стрелкового вооружения и многое-многое другое… Минское суворовское военное училище превратилось в специализированный выставочный комплекс, рассказывающий о силах специальных операций Вооруженных Сил.

На самом же деле в канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил в МСВУ проводился день профессиональной ориентации. Военнослужащие ССО приехали в гости к мальчишкам, дабы рассказать о службе в этом элитном роде войск, показать современные образцы вооружения и техники, продемонстрировать навыки в выполнении приемов рукопашного боя и, конечно же, сориентировать молодежь на то, что их ждет в будущем, если они решат связать свою жизнь со службой в ССО.







Комплексные занятия проводились на пяти учебных местах. Надо ли говорить, насколько понравилось суворовцам грамотно организованное и четко спланированное мероприятие! Кадеты всех курсов смогли не только услышать много интересного и занимательного, но и получить определенный мастер-класс от профессионалов, в том числе примерить специальное снаряжение, подержать в руках оружие, принять участие в единоборствах.

Как рассказал представителям средств массовой информации заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил по идеологической работе полковник Сергей Андреев, выпускники суворовского училища — это люди, беззаветно преданные военному делу. Командующий силами специальных операций, ряд командиров соединений и воинских частей наших ССО — тоже выпускники этого учебного заведения. Суворовцы всегда на особом счету. начало > стр. 1

О тесной связи суворовцев и военнослужащих сил специальных операций говорил и начальник МСВУ полковник Александр Науменко, подчеркнув, что в настоящее время ССО — это наиболее молодой, интересный и динамично развивающийся род войск. Александр Викторович также добавил, что совместно с Вооруженными Силами проводится, а также спланировано на этот год немало мероприятий, в том числе на базе воинских частей и соединений. Кадеты знакомятся с техникой и вооружением, порядком организации жизни и быта военнослужащих. Все эти мероприятия направлены на подготовку подрастающего поколения к служению на благо Отечества.

Своими впечатлениями со мной охотно поделились кадет 4‑го курса Максим Михута и старший вице-сержант Николай Самец. Как оказалось, оба парня планируют связать свою судьбу с силами специальных операций. И оба верно шагают к своей цели, активно развиваясь физически и интеллектуально. К слову, Николай не так давно получил диплом I степени в личном первенстве на II Республиканской кадетской интеллектуально-творческой олимпиаде «Патриот»: он лучше всех справился с испытаниями по медицинской и допризывной подготовке, по истории Беларуси. А Максим регулярно показывает достойные результаты в спорте — он является игроком сборных команд курса по баскетболу и волейболу.