Вчера в Военном информационном агентстве Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» состоялся традиционный ежегодный брифинг начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова. На нем присутствовали аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь 29 военных атташе из 27 стран мира.





Прежде всего генерал-майор Олег Воинов поблагодарил военных дипломатов за интерес, проявленный ими к нашим Вооруженных Силам.

— Хотел бы заметить, что данный брифинг имеет важное значение, он является основой для получения объективной информации о направлениях текущего международного военного сотрудничества, о подготовке Вооруженных Сил Республики Беларусь, их строительстве и развитии, — подчеркнул Олег Леонидович.

В ходе выступления генерал-майора Олега Воинова до военных атташе были доведены основы военной политики нашей страны. Кроме того, речь шла и о современных вызовах и угрозах. Представители военно-дипломатического корпуса были проинформированы о выполнении Республикой Беларусь международных обязательств в сфере контроля над вооружениями, итогах подготовки наших Вооруженных Сил в прошлом учебном году и основных мероприятиях на этот год, финансово‑экономических показателях их строительства и развития.

Затем в рамках темы брифинга «Об отдельных аспектах военной политики Республики Беларусь на современном этапе» военные атташе смогли задать интересующие их вопросы, обсудить актуальные вопросы международного военного сотрудничества.

Соб. инф.