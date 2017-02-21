Плановое натурное испытание модернизированного образца боевой машины прошло успешно

На прошлой неделе на территории бывшего авиационного полигона Полесский было жарко. И дело вовсе не в погоде — жарко было в первую очередь от огненных факелов двигателей ракет ЗРК «Оса», поочередно взмывающих в небо. И от напряженного ратного труда расчетов 147‑й зенитной ракетной бригады.





Не менее жарко в те дни было и представителям 2566‑го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения. Они представляли заказчику — Министерству обороны Республики Беларусь — натурный образец модернизированной боевой машины 9А33-1Б.

…А теперь о новой разработке отечественного сектора ВПК — подробнее.

Сразу заметим: для заводчан полигонные испытания модернизированного образца не в новинку. В рамках опытно-конструкторской работы по модернизации 9А33‑БМ2 (9А33‑БМ3) до уровня 9А33-1Б их деятельность началась еще в 2012 году — и завершилась около года назад успешными приемочными испытаниями (пусками управляемых ракет на 174‑м полигоне ВВС и войск ПВО, что в Доманово). По их результатам подтвердилось, что опытный образец соответствует требованиям тактико-технического задания, а разработанный комплект конструкторской документации позволяет обеспечить серийную модернизацию боевых машин 9А33‑БМ2 и 9А33‑БМ3.

В ходе проведения приемочных испытаний, связанных с пуском зенитных управляемых ракет в условиях полигона, было определено, что команды управления, формируемые и передаваемые на борт ракет, обеспечивают их устойчивое наведение и уничтожение воздушных мишеней.

В этот раз перед специалистами завода стояла несколько иная задача — не просто еще раз продемонстрировать способности модернизированного образца, а вдобавок еще и определить дальнейшие возможности модернизации боевой машины. К слову, после проведенного капитального ремонта и модернизации комплекса возможно продление сроков его эксплуатации на срок до 10 лет. Кроме того, результатом проведенной работы стало надежное обнаружение и уничтожение малоразмерных целей, повысилась и эффективность, и помехозащищенность боевой машины. Все это стало возможным благодаря кропотливому труду специалистов завода, которые буквально жили этим на протяжении четырех лет.

Начальник специализированного конструкторского отдела 2566‑го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения Сергей Куприн говорит о модернизированном образце как о родном ребенке. Кажется, будто офицер запаса (а Сергей Александрович в свое время проходил службу в одной из воинских частей, на вооружении которых находились ЗРК «Оса») сейчас назовет боевую машину собственным именем, по-дружески похлопает ее по холодному бронированному корпусу — сколько же радостей и неудач (в процессе работы над проектом было и то, и другое) пришлось им пережить вместе…

— Останавливаться на достигнутом не в наших правилах, — заверил в беседе Сергей Куприн. — Вроде бы все работы были завершены еще в прошлом году, но мы продолжаем дорабатывать наш натурный образец — в настоящее время проводятся еще две ОКР. Одна из них направлена на завершение модернизации станции сопровождения цели и станции визирования ракет, а вторая — на оснащение современной аппаратурой функционального контроля вместо имеющейся штатной, а также тренажером-имитатором с функцией электронного выстрела, что позволит проводить тренировки расчетов прямо в пункте постоянной дислокации в условиях, приближенных к реальной полигонной обстановке. А это существенная экономия времени, топлива и боеприпасов.

Так что же существенно изменилось у боевой машины, модернизированной до уровня

9А33-1Б? Говоря языком науки, белорусским специалистам ВПК удалось повысить ее эффективность, продлить общий жизненный цикл за счет замены части оборудования станции обнаружения целей (СОЦ), станции сопровождения целей (ССЦ), станции визирования ракет (СВР), телевизионно-оптического визира (ТОВ) и счетно-решающего прибора (СРП) — который, кстати, имеет возможность документирования всех показаний во время как регламентных работ, так и боевой работы, позволяет определить все параметры работы и расчета, и оборудования, и ракеты. Это существенно облегчает анализ работы расчета после пусков ракет.

— Модернизации подверглись абсолютно все системы боевой машины, — отметил Сергей Александрович. — Но больше всего изменений в счетно-решающем приборе. По моему мнению, это было слабым местом штатной машины ввиду довольно сложной ремонтопригодности устройства, отсутствия отдельных комплектующих, да и сложного устройства в целом. В обычной машине существует девять блоков счетно-решающего прибора, в нашем же модернизированном образце один блок специализированного вычислителя, который сейчас выполняет не только те же самые функции, которые выполняет штатный СРП, но и значительно больше. В частности, благодаря функции документирования стало возможным определение причины неудачного пуска посредством считывания этих данных.



Говоря о модернизации штатного телевизионно-оптического визира, Сергей Куприн отметил не только перевод его устройства на современную элементную базу, но и введение автомата сопровождения оптическим каналом. Кроме того, колесная база была оснащена современной установкой кондиционирования и отопления, которая позволила создать более комфортные условия для работы расчета.

А вот силовая установка осталась прежней. По мнению специалистов завода, основные технические узлы и агрегаты шасси боевой машины обладают высокой степенью стабильности работы, надежностью.

— При проведении качественного текущего и капитального ремонта силовой установки срок службы и ресурс восстанавливается — а значит, менять в ней ничего и не нужно, — заверил Сергей Куприн.

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…В тот день в составе расчета на время натурных испытаний действовали штатные специалисты завода. Все они являются офицерами запаса — от капитана до подполковника — и имеют достаточный опыт работы на данных боевых машинах. И главная задача этих испытаний — определение готовности модернизированного образца выполнять задачи по предназначению. По возвращении специалистов завода в родной Борисов им предстоит снять сотни показаний, проанализировать работу всех приборов и устройств боевой машины и учесть полученную информацию в дальнейшей работе по модернизации образца.

Закрывать ОКР по модернизации боевой машины 9А33‑БМ2 (9А33‑БМ3) до уровня 9А33-1Б еще рано.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

Сравнительные характеристики боевых машин различных модификаций

Характеристика Наименование

образца/значение 9А33-БМ3 9А33-1Б Максимальная дальность обнаружения целей, км 45 52,5 Ошибка определения дальности цели (не более), м 120 35 Ошибка определения азимута цели, град. (мин) 0,9 (54) 0,15 (9–10) Максимальная дальность поражения целей, км 10 12* Максимальная высота поражения целей, км 5 6* Максимальный курсовой параметр поражения цели 4 6* Число одновременно сопровождаемых трасс целей СОЦ 1 до 35 Возможность автоматического сопровождения целей с помощью ТОВ (ОЭС) – + Возможность отображения информации после вторичной обработки – + Тип применяемой ракеты 9М33М2, 9М33М3 9М33М2, 9М33М3, ЗУР перспективных разработок

Значения, отмеченные знаком * приведены для варианта использования модернизированной или принципиально новой ЗУР.