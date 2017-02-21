Совершив марш из пункта постоянной дислокации в указанный район, прачечный отряд 2336‑й базы хранения вещевого имущества приступил к подготовке площадки для развертывания.

Следующим шагом стало развертывание отделения прачечной, в которую входят механизированные малогабаритные прачечные ММП‑2М, электростанции, насосные станции, компрессорные станции и резервуары РДВ‑5000.

Подача воды для работы всего комплекса требуется постоянно, поэтому рядом с прицепом расположен пятикубовый резервуар, который предварительно заполняется. Расход же воды в процессе работы — порядка 2.000 литров в час.







Основной агрегат станции — котел КПА‑500Ж. Именно он вырабатывает пар, который в последующем подается в стиральную машину и сушильный агрегат. Давление пара, которое он создает, — более восьми атмосфер. Все процессы по запуску котла и стирки белья автоматизированы, за исключением загрузки в агрегаты и дальнейшей выгрузки.

К слову, в стиральную машину за один раз можно загрузить 40 килограммов белья. По 25 килограммов вмещается в центрифугу и сушильный аппарат. Смонтированный на базе прицепа мобильный комплекс по техническим возможностям может постирать 800 килограммов белья за одну смену, которая длится 20 часов.

— Военнослужащие прачечного отряда 2336‑й базы хранения вещевого имущества развернули механизированную малогабаритную прачечную

ММП‑2М, предназначенную для стирки в полевых условиях, — рассказал начальник 2‑го отдела вещевого управления Министерства обороны полковник Владимир Новичёнок. — Стоит отметить, что в наших Вооруженных Силах подобное мероприятие с развертыванием данных установок проводится впервые. Данные аппараты находились до этого момента на хранении. Сейчас силами призванного из запаса личного состава мы проводим комплекс мероприятий по их практическому использованию.

Среди специалистов прачечного отряда, который сейчас трудится на комплексе, более полусотни военнообязанных. Личный состав, призванный из запаса, сумел за короткий срок подготовить оборудование к выполнению поставленных задач. Для работы с котлами высокого давления необходимы соответствующие специалисты. Именно с этой целью в военкоматах была проведена работа по изучению и приписке военнообязанных, имеющих допуск к работе с агрегатами высокого давления. Благодаря смекалке и полученным «на гражданке» знаниям призванные запасники быстро освоили оборудование.

Один из них — рядовой запаса Александр Нагорный. Работа оператором газовой котельной в Копыльском ЖКХ стала для него в военкомате «путевкой» в прачечный отряд.

— С подобной аппаратурой прежде не сталкивался, но принцип действия агрегатов высокого давления в целом схож, — пояснил Александр. — После изучения технической документации и сдачи зачета по знанию устройства установки буквально за несколько дней освоил новую специальность. Главное — следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, и тогда аппарат будет работать как часы.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора