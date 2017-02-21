Об итогах финансово‑хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Республики Беларусь в 2016 году рассказывает помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майор Игорь Можиловский.

— Игорь Владимирович, на какие финансовые средства жили Вооруженные Силы в 2016 году?



— Министерству обороны в 2016 году было выделено из республиканского бюджета около 1,2 млрд рублей, что позволило обеспечить основные расходы по содержанию Вооруженных Сил.

Наибольшую долю в объеме финансирования Вооруженных Сил составили выплаты личному составу, приобретение предметов снабжения и капитальные расходы.

Отрадно отметить, что в последние годы изменяется соотношение выделяемых средств на содержание и развитие Вооруженных Сил в пользу их развития.

— Самый большой и, наверное, важный вопрос — выплат личному составу Вооруженных Сил и гражданскому персоналу…

— Принимаемые в государстве меры были направлены на недопущение снижения уровня заработной платы населения и эффективное расходование средств, выделяемых на оплату труда.

В соответствии с указами главы государства в течение 2016 года был дважды увеличен размер базового оклада, применяемый для расчета денежного довольствия военнослужащих и заработной платы государственных служащих. Также в связи с увеличением базового оклада были осуществлены перерасчеты пенсий, выплачиваемых по линии Министерства обороны.

Кроме того, в 2016 году принимались меры по повышению уровня денежного довольствия военнослужащих посредством осуществления им выплат стимулирующего характера за счет средств экономии по фонду оплаты военнослужащих.

Заработная плата гражданского персонала в 2016 году также увеличивалась дважды — с 1 января и с 1 апреля посредством увеличения размера ставки первого тарифного разряда. Кроме того, отдельным категориям работников с 1 февраля 2016 года была установлена выплата ежемесячной дифференцированной доплаты.

— Я слышал, что есть нововведения и в системе обеспечения денежным довольствием военнослужащих срочной военной службы…

— Да, с 2016 года активно ведется переход на обеспечение денежным довольствием военнослужащих срочной военной службы безналичным порядком, посредством открытия им карт-счетов. Так, на 1 января 2017 года более половины воинских частей уже переведены на расчеты с военнослужащими срочной военной службы с использованием банковских карточек.

Это позволило зачислять в установленные сроки на карт-счета положенные к выплате денежные средства при нахождении военнослужащих срочной военной службы в отпусках, командировках и на обучении. Кроме того, для военнослужащих срочной военной службы созданы условия реализации возможностей, имеющихся у владельцев банковских карточек, в том числе они могут получать и осуществлять денежные переводы, оплачивать товары и услуги с помощью информационных киосков и платежных терминалов. И что немаловажно — это позволило снять с командиров подразделений тех воинских частей, в которых обеспечение денежным довольствием военнослужащих срочной службы осуществляется безналичным порядком, несвойственную им функцию по получению и выдаче наличных денежных средств.

— Как в прошлом году осуществлялась работа по пенсионному обеспечению военнослужащих и членов их семей?

— Назначение и выплата пенсий и пособий пенсионерам Министерства обороны осуществлялись своевременно и в полном объеме. По состоянию на

1 января 2017 года количество военных пенсионеров составило около 79 тысяч человек.

Кроме того, в настоящее время от Министерства обороны получают пенсию Герои Советского Союза, инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий на территории других государств, участники войны в тылу в годы Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, узники фашистских концлагерей, почетные доноры и члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

— Вопрос, ответ на который важен всем, кто проходит военную службу и работает в Вооруженных Силах: что нас ожидает впереди?

— Могу заверить, что денежные средства, выделенные Министерству обороны в 2017 году из республиканского бюджета, позволят обеспечить развитие и текущее содержание Вооруженных Сил. Ассигнования на текущий год доведены до получателей в полном объеме. Командирам и начальникам всех уровней теперь нужно принять все необходимые меры по их целевому, своевременному и эффективному освоению.

Главной задачей является финансовое обеспечение в текущем году мероприятий Плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2016–2020 годы, мероприятий по подготовке Вооруженных Сил, совершенствованию их структуры, в том числе по подготовке и проведению совместного стратегического учения

Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад‑2017», состязаний «Армейские международные игры — 2017», а также запланированных мероприятий по технической модернизации и перевооружению.

Важно обеспечить полное и своевременное обеспечение первоочередных расходов прежде всего по выплате денежного довольствия, заработной платы и иным выплатам. Ну и по-прежнему одной из главных задач остается выполнение мероприятий по экономии и бережному использованию государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил.

Беседовал полковник Игорь Кандраль, «Ваяр»