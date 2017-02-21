﻿ С чувством выполненного долга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

С чувством выполненного долга

21.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

В минувшую пятницу на Гожском полигоне успешно завершилось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой, которое проводилось с 355‑м отдельным гвардейским танковым батальоном 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады в рамках комплексной проверки боевой готовности войск.

В конце минувшей недели в сопровождении экипажа военной автомобильной инспекции, преодолев около 400 километров, автомобильная техника благополучно прибыла в пункт постоянной дислокации. А гусеничные боевые машины выдвинулись на железнодорожную станцию Поречье, находящуюся вблизи Гожского полигона. Там, на рампе, проходила погрузка вооружения и военной техники на железнодорожные платформы.

Работа на станции закипела уже с рассветом. БМП‑2, танки Т‑72Б, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», соблюдая очередность в колоннах подразделений, подъезжали к рампе. Еще до начала погрузки был проведен инструктаж по требованиям безопасности, правилам заезда и крепления техники.

В тот день механики-водители продемонстрировали хорошие навыки в управлении военной техникой в ходе погрузки. Одними из первых, показав пример товарищам, справились с этой непростой задачей танкисты гвардии рядовые Евгений Бакунович и Дмитрий Коновалов. Умело действовали и механики-водители БМП‑2. Затем начался этап крепления бронетехники.

Как рассказал командир 355‑го отдельного гвардейского танкового батальона гвардии подполковник Виталий Кисель, не так давно в пункте постоянной дислокации прошло плановое занятие с личным составом по погрузке военной техники на железнодорожные платформы, которое дало свои плоды. К тому же танкисты и мотострелки получили хорошую тренировку по пути на Гожский полигон, когда также совершали марш в железнодорожных эшелонах.

— Погрузка прошла в кратчайшие сроки, без нарушений требований безопасности,  — подытожил ее результаты военный комендант комендатуры военных сообщений железнодорожного участка и станции Гродно подполковник Александр Куприяненко.

Он вместе со своим заместителем майором Антоном Соловичем и помощником старшим лейтенантом Василием Сутько осуществлял во взаимодействии с представителем Белорусской железной дороги старшим приемщиком поездов Александром Грицкевичем контроль за правильностью размещения и крепления военной техники.

В тот же день железнодорожный состав тронулся в путь. Дорога домой всегда радостна, а на этот раз настроение у военнослужащих было особенно приподнятым… Гвардейцы возвращались в пункт постоянной дислокации с чувством выполненного долга.

 

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую пятницу на Гожском полигоне успешно завершилось батальонное тактическое учение с боевой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
«Обуздать» вертолёт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика