В минувшую пятницу на Гожском полигоне успешно завершилось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой, которое проводилось с 355‑м отдельным гвардейским танковым батальоном 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады в рамках комплексной проверки боевой готовности войск.

В конце минувшей недели в сопровождении экипажа военной автомобильной инспекции, преодолев около 400 километров, автомобильная техника благополучно прибыла в пункт постоянной дислокации. А гусеничные боевые машины выдвинулись на железнодорожную станцию Поречье, находящуюся вблизи Гожского полигона. Там, на рампе, проходила погрузка вооружения и военной техники на железнодорожные платформы.





Работа на станции закипела уже с рассветом. БМП‑2, танки Т‑72Б, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», соблюдая очередность в колоннах подразделений, подъезжали к рампе. Еще до начала погрузки был проведен инструктаж по требованиям безопасности, правилам заезда и крепления техники.

В тот день механики-водители продемонстрировали хорошие навыки в управлении военной техникой в ходе погрузки. Одними из первых, показав пример товарищам, справились с этой непростой задачей танкисты гвардии рядовые Евгений Бакунович и Дмитрий Коновалов. Умело действовали и механики-водители БМП‑2. Затем начался этап крепления бронетехники.

Как рассказал командир 355‑го отдельного гвардейского танкового батальона гвардии подполковник Виталий Кисель, не так давно в пункте постоянной дислокации прошло плановое занятие с личным составом по погрузке военной техники на железнодорожные платформы, которое дало свои плоды. К тому же танкисты и мотострелки получили хорошую тренировку по пути на Гожский полигон, когда также совершали марш в железнодорожных эшелонах.

— Погрузка прошла в кратчайшие сроки, без нарушений требований безопасности, — подытожил ее результаты военный комендант комендатуры военных сообщений железнодорожного участка и станции Гродно подполковник Александр Куприяненко.

Он вместе со своим заместителем майором Антоном Соловичем и помощником старшим лейтенантом Василием Сутько осуществлял во взаимодействии с представителем Белорусской железной дороги старшим приемщиком поездов Александром Грицкевичем контроль за правильностью размещения и крепления военной техники.

В тот же день железнодорожный состав тронулся в путь. Дорога домой всегда радостна, а на этот раз настроение у военнослужащих было особенно приподнятым… Гвардейцы возвращались в пункт постоянной дислокации с чувством выполненного долга.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора