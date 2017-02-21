— В 15 лет я стал бойцом партизанского отряда «За Победу», который воевал в Шумилинском районе Витебской области, — вспоминает полковник в отставке Николай Гончаров. — Дали мне винтовку-трехлинейку, и стал я стрелком…

Свой первый бой Николай Кириллович помнит очень смутно: «Мы ползли, по нам стреляли. Я тоже куда-то стрелял…». Вообще он не слишком любит вспоминать то время и говорит, что все славные дела партизан Витебщины хорошо описаны в книге «Моцныя духам»…

…Где-то далеко на Востоке гремел орудиями и истекал кровью фронт. А в витебских лесах и болотах шла своя война — беспощадная и тяжелая.

— Помню, пришли каратели. Началась блокада. Мы голодали, из лесу выйти было невозможно, — рассказывает Николай Гончаров. — Командование приняло решение, что наш отряд уйдет на территорию Россонского района. Мы вырвались из блокады, на себе вынесли раненых. Переходы были очень большими: мы шли днем и ночью, почти без привалов…

Вместе с Николаем все тяготы партизанской войны несла и его семья — отец и две сестрички.

И снова — бои. Отряд сражался с полицаями и немцами. Но каратели вновь блокировали народных мстителей.

— Зимой мы опять пошли на прорыв. Уходили в Лепельские леса. Было очень страшно, — вспоминает Николай Кириллович. — Как ни странно, мы успокаивались, когда начинался бой, гремели выстрелы.

О своих подвигах он скромно умалчивает: «Ходил на «железку», как и все…». А ведь каждый из этих походов мог стать для белорусского паренька последним.



— Помню, как женщина, которая шла рядом со мной, подорвалась на мине, — тяжело вздыхает старый партизан. — Боже мой, как она кричала! Мы перевязали ее, оставили с ранеными. Но так и не поняли, откуда взялась там мина…

Незадолго до начала освобождения Беларуси, весной 1944 года, каратели решили окончательно покончить с партизанами. Войска окружали партизанские зоны и при поддержке авиации и артиллерии уничтожали всех без исключения.

— Самые отважные, хорошо вооруженные бойцы составили ударную группу прорыва, — рассказывает Николай Кириллович. — Пошли в атаку ночью, нам надо было прорваться на Миоры. Раненых несли с собой, а немцы шли следом. Порой мы слышали лай их овчарок…

А летом 1944 года, с освобождением Беларуси, война для Николая Гончарова закончилась. И партизанский стрелок уселся за школьную парту.

В январе 1950 года Николая призвали на службу в Советскую Армию. Солдат, курсант Тамбовского военно-финансового училища, офицер финансовой службы Ленинградского военного округа…





Николаю Кирилловичу довелось служить и в Германии, и в Беларуси, в 1967–1969 годах побывать, как тогда говорили, в спецкомандировке на Кубе, вновь вернуться в Минск…

В запас полковник Гончаров уволился в 1985 году с должности старшего офицера финансового отдела Краснознаменного Белорусского военного округа. Но вскоре опять вернулся в родные стены и еще два года проработал главным бухгалтером топографического отдела штаба округа.

Сегодня, окруженный детьми и внуками, ветеран Великой Отечественной войны находится на заслуженном отдыхе.

— Самое главное качество, которое необходимо любому человеку, — это честность, — убежден Николай Кириллович. — Честность во всем — и в службе, и в работе, и в отношении к людям.

Андрей Данилов, «Ваяр», фото Владимира Блинова и из архива Николая Гончарова