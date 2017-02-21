С армией и флотом связано рождение военной науки, создание массовых самодеятельных оборонных организаций, призванных содействовать укреплению Красной Армии и обороноспособности молодой советской республики.

Первое военно-научное общество (ВНО)было создано 13 октября 1920 года в Военной академии (Генштаба) Рабоче-Крестьянской Красной Армии с целью обобщения боевого опыта Гражданской войны. ВНО возникали и в других академиях, в высших учебных заведениях страны. Заседания обществ проводились в учебных заведениях во внеурочное время и вызывали большой интерес. Организации охватывали около 30 тысяч человек.







К концу 1924 года численность Красной Армии и Военно-Морских Сил сократилась в 10 раз. В результате военной реформы 1924–1925 гг. был сокращен и обновлен центральный аппарат, введены новые штаты частей и соединений, улучшен социальный состав командных кадров. Разработаны и внедрены новые уставы, наставления и руководства…

14 марта 1924 года на должность заместителя народного комиссара по военным и морским делам и заместителя председателя Реввоенсовета СССР назначается М. В. Фрунзе. В то время М. В. Фрунзе был известным военным деятелем и военным теоретиком, автором фундаментальных трудов по развитию военной науки и военной техники. Он становится непосредственным исполнителем разработанной им военной реформы и программы военного строительства. С 6 апреля 1924 года Фрунзе по совместительству становится начальником штаба РККА, а с 19 апреля — и начальником Военной академии РККА.

Фрунзе стремился сделать Военную академию основным центром военно-научной работы в стране. Деятели военной науки, преподаватели и слушатели учебного заведения составили ядро реорганизованного М. В. Фрунзе военно-научного общества. Одной из основных задач этого общества Фрунзе считал работы по укреплению технической мощи Красной Армии. М. Фрунзе в статье «Об академии и академиках» писал: «…В стенах академии (РККА) идет не только учеба, но и самостоятельная творческая работа слушателей, нашедшая свое выражение в интенсивной работе академического военно-научного общества. Эту инициативу я лично всемерно приветствую. Такая творческая инициатива полезна всегда и при всяких условиях. В нормальной обстановке она будет иметь определенные границы, ибо основной задачей слушателей является усвоение уже переработанного и накопленного военного опыта».

25 января 1925 года М. В. Фрунзе назначен на должность председателя РВС СССР и народным комиссаром по военным и морским делам СССР. В мае состоялся III съезд Советов СССР, на котором с большим докладом «Красная Армия и оборона Советского Союза» выступил Михаил Фрунзе. В докладе было отмечено: «Мы привлекаем комсостав не только к работе в частях, но и к работе по самообразованию, мы расширяем сеть военно-научных кружков, военно-научных обществ. Мы ведем колоссальную работу, и комсостав, несмотря на тяжесть своего материального положения, проявляет величайшую охоту, величайшее рвение и энергию…».

22 мая 1925 года на первом Всесоюзном совещании военно-научного общества СССР М. Фрунзе в докладе «Наше военное строительство и задачи военно-научного общества» сказал: «При создании первых военно-научных обществ, или, вернее, кружков, мы шли навстречу удовлетворению двух основных жгучих потребностей Красной Армии: во‑первых, необходимости осмыслить опыт только что минувшей Гражданской войны и предшествовавшей ей войны империалистической, а во‑вторых, облегчить работу по переподготовке и подъему на большую высоту военно-образовательного уровня нашего комсостава…».

Докладчик ставит задачи: «ВНО занять то место, которое принадлежит ему по праву, — место идейного руководителя работы общественных организаций, имеющих или могущих иметь то или иное отношение к вопросам обороны. Оно не должно будет замыкаться в пределах чисто военных узких интересов. Нет, оно должно будет, учитывая характер будущей войны, учитывать характер системы нашей обороны. Развертывать широкую работу и вне рядов Красной Армии, что поможет нам не только установить теснейшую связь Красной Армии с тылом, со всем гражданским аппаратом, но это поможет нам в величайшей степени ускорить процесс ликвидации нашей технической отсталости…».

На данном совещании ВНО было принято Положение о Военно-научном обществе СССР и избран центральный совет общества в количестве 49 человек. В президиум совета вошли М. В. Фрунзе (председатель) и видные военные деятели РККА: И. С. Уншлихт, А. С. Бубнов, Р. П. Эйдеман (генеральный секретарь ВНО). Основной задачей для военно-научного общества после всесоюзного совещания стала подготовка гражданского населения к обороне страны.

18 января 1926 года Совнаркомом СССР утверждается Устав ВНО. В Москве 8 марта 1926 года открывается 1‑й Всесоюзный съезд ВНО СССР. В работе съезда принимают участие М. И. Калинин — председатель ЦИК СССР, народный комиссар по военным и морским делам, председатель РВС СССР К. Е. Ворошилов, начальник штаба РККА М. Н. Тухачевский. На съезде были определены роль и место ВНО в повышении военной грамотности командиров и политработников армии и флота (кадровых и уволенных в запас). Главной задачей общества определено усиление обороноспособности страны путем вовлечения широких масс населения в изучение военного дела, ибо «грядущая война в связи с достижениями техники будет исключительно жестокой»…

Съезд поднял на более высокий уровень роль и место ВНО в героико-патриотическом воспитании молодежи и всего населения страны, в деле готовности к защите социалистической Родины. На съезде было принято решение о переименовании ВНО в общество содействия обороне СССР (ОСО).

23 января 1927 года 1‑й Всесоюзный съезд Авиахим и пленум ЦС ОСО на своем совместном заседании постановили объединить оба общества в одно, со временем оно получило название «Осоавиахим СССР».

Иван Архипов, член ВНО, фото Василия Куликова