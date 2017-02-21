|
Шоколад от президента Беларуси
21.02.2017 23:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Полезный. Горький. Без сахара. В Беларуси поступил в продажу
- Вы уже попробовали новый шоколад?
Петр Попелушко: Еще нет, этот шоколад только-только поступил в продажу, пока он есть только в фирменных магазинах производителя.
- Появление нового белорусского продукта анонсировал лично Александр Лукашенко. На ваш взгляд, «президентский пиар» обеспечит шоколаду популярность?
Петр Попелушко: Априори должен обеспечить, но всегда лучше сверять с практикой. Им уже заинтересовались и стар, и млад, и либералы, и консерваторы. Всем очень интересно попробовать этот продукт.
- Как считаете, к бренду «Президент» у жителей Беларуси будет особое доверие?
Петр Попелушко: Статус президента, безусловно, отражает особое доверие, плюс у президента Беларуси репутация человека, четкого в формулировках, который если за что-то берется, делает это очень хорошо. Это будет очень хорошим сувениром из Беларуси для тех, кто едет за рубеж. Президент Александр Лукашенко принимал участие в разработке рецептуры и патронировал производство этого шоколада.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станет ли новый продукт популярен и каков он на вкус?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии