Полезный. Горький. Без сахара. В Беларуси поступил в продажу шоколад «Президент» . На упаковке - национальный орнамент и Дворец независимости. В плитке - вместо сахара натуральные подсластители. Выпуск шоколада Александр Лукашенко анонсировал лично. К чему обязывает бренд, нужно ли под ним продвигать другие товары – в эфире телеканала «МИР 24» рассказал маркетолог Петр Попелушко.

- Вы уже попробовали новый шоколад?

Петр Попелушко: Еще нет, этот шоколад только-только поступил в продажу, пока он есть только в фирменных магазинах производителя.

- Появление нового белорусского продукта анонсировал лично Александр Лукашенко. На ваш взгляд, «президентский пиар» обеспечит шоколаду популярность?

Петр Попелушко: Априори должен обеспечить, но всегда лучше сверять с практикой. Им уже заинтересовались и стар, и млад, и либералы, и консерваторы. Всем очень интересно попробовать этот продукт.

- Как считаете, к бренду «Президент» у жителей Беларуси будет особое доверие?

Петр Попелушко: Статус президента, безусловно, отражает особое доверие, плюс у президента Беларуси репутация человека, четкого в формулировках, который если за что-то берется, делает это очень хорошо. Это будет очень хорошим сувениром из Беларуси для тех, кто едет за рубеж. Президент Александр Лукашенко принимал участие в разработке рецептуры и патронировал производство этого шоколада.

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