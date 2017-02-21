МИНСК, 21 фев — Sputnik. Активисты незарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" планируют заблокировать подъезд спецтехники к стройплощадке на улице Мирошниченко в среду утром, передает корреспондент Sputnik.

Спор из-за строительства на улице Мирошниченко бизнес-центра разгорелся в понедельник: по словам активистов, территория застройки входит в охранную зону урочища Куропаты. Тогда же у стройплощадки была впервые поставлена палатка, а активисты провели в ней всю ночь с понедельника на вторник.



© Sputnik / Виктор Толочко Активисты снова пытались попасть на стройплощадку в Куропатах

Противостояние между активистами и строителями продолжилось и во вторник: вечером мужчина пытался снести часть забора, однако рабочие помешали ему. После этого противники строительства пообещали утром в среду попытаться блокировать стройтехнику на подъезде к площадке, а некоторые сказали, что останутся на ночь в палатке, которая находится в двух метрах от забора.

К площадке подходили и жители "Зеленого луга", однако для них главная проблема не в строительстве бизнес-центра возле урочища, а отсутствие рядом с домами зеленой зоны — за ее сохранение они и ратуют.

На протяжении обоих дней конфликта сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в развитие ситуации.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.